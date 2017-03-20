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Yaşam

Süleyman Demirel'in meşhur sözü 'binaenaleyh' tişört oldu

Tişörtleri öğrenciler tasarlıyor

20 Mart 2017 15:52

Isparta'da, Süleyman Demirel Üniversitesinin (SDÜ) markalaşma çalışmaları doğrultusunda açılan mağazada satışa sunulan, üzerinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in meşhur "binaenaleyh" sözünün yazılı olduğu tişörtler, ilgi çekiyor.

SDÜ Sosyal Tesisler İşletme Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hakan Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada Rektör Prof. Dr. İlker Çarıkçı'nın göreve gelmesinin ardından "ilham veren üniversite" sloganıyla çalışmalarına başladıklarını ve markalaşma faaliyetleri kapsamında "SDÜKKAN" ismiyle bir mağaza açtıklarını söyledi.

Mağazada SDÜ markalı defter, kalem, kitap ayracı, çanta, şapka, termos bardak, rozet ve çantalara kadar birçok ürünün satışının yapıldığını ifade eden Özçelik, satışı yapılan ürünlerin başında da tişörtlerin geldiğini belitti.

 

Tişörtleri öğrenciler tasarlıyor

 

Tişört tasarımlarının tamamının öğrencilere ait olduğunu ifade eden Özçelik, bu şekilde tasarımlarda öğrencilerin, kendi hayatına dair birçok detayın görülebileceğini vurguladı.

Bazı tasarımlarda su ısıtıcıda makarna, ütü üzerinde yumurta pişirme gibi ilginç detayların yer aldığını anlatan Özçelik, mağazada üniversitenin adını aldığı 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile özdeşmiş eşya ve sözlere de yer verdiklerini kaydetti.

Demirel'in adeta markalaşmış "binaenaleyh" sözüne de tişörtlerde yer verildiğine dikkati çeken Özçelik, bu tişörtlerin en çok rağbet gören ürünlerin başında geldiğini, öğrencilerin yanı sıra Ispartalılardan da satın alanlar olduğunu söyledi.

Demirel'in "Dün dündür bugün bugün", "Petrol var da biz mi içtik" gibi sözlerini de tişörtelere basarak satışa sunmayı planladıklarını belirten Özçelik, özellikle yeni nesle Süleyman Demirel'i unutturmamayı amaçladıklarını vurguladı.

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