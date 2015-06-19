Süleyman Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye siyaset tarihinin yarım asrında görev alan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, son yolculuğuna uğurlanıyor. Ankara'daki ilk tören, Güniz Sokak’taki evinin önünde yapıldı. Demirel son kez evine gittiğinde Isparta'dan getirilen güllerle uğurlandı. 20 yıldır yanından hiç ayrılmayan doktoru Aylin Cesur, gözyaşlarıyla 'Baba'sına veda etti. Demirel için ikinci tören yıllarca görev yaptığı Meclis’te yapıldı. Meclis'teki ve Kocatepe Camii'ndeki törene devletin zirvesi de katıldı.

Güniz Sokak'taki tören için bazı yollar kapatıldı. Yakınları ve sevenleri Güniz Sokak'a koştu.

Saat 07.45'te Süleyman Demirel'in naaşı Güniz Sokak'a götürülmek üzere hastaneden çıkarıldı.

Naaşına gül yaprakları

Saat 08:00'de Süleyman Demirel'in naaşı evinin bulunduğu Güniz Sokak'a getirildi. Askerlerin omuzlarında taşınan Demirel'in naaşına gül yaprakları atıldı, sokak gül sularıyla yıkandı.

Aile yakınları, eski siyaset arkadaşları Güniz Sokak'ta Demirel'e veda ediyor.

Doktoru Aylin Cesur: İnsanın öz babası kadar birini sevebileceğini öğrendim

Törende bir konuşma yapan doktoru Aylin Cesur, Demirel için şunları söyledi:

''Sizden çok şey öğrendim. İnsanın öz babası kadar birini sevebileceğini öğrendim. Veda ederken en derin şükranlarımı sunuyorum. Hayatım boyunca sizden öğrendiklerimi yaşatmaya çalışacağım. Bir tek şey öğrenmedim. Bunu nasıl yapabileceğimi bilmiyorum."

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin ise Demirel'in 20. yüzyılın 2. yarısına damga vuran çok önemli bir siyasi olduğunu vurgulayarak, "Hiç ödün vermediği konular demokrasi ve hukuk devletiydi" diye konuştu

Eski TBMM Başkanı İsmet Sezgin, "Aziz Cumhurbaşkanımım, sevgili abim" diye başladığı konuşmasında, demokrasi mücadelesinde Güniz Sokak'ın önemine dikkat çekti.

İlhan Kesici dua etti, tekbir getirdi

Aile adına ise İlhan Kesici bir dua etti. İlhan Kesici konuşmasının sonunda Süleyman Demirel'in naaşı başında dua ettirdi, tekbir getirdi. Vatandaşlar da tekbire eşlik etti.

Yapılan konuşmaların ardından Kur'an-Kerim okunarak dua edildi.

Demirel'in naaşı Meclis'e götürülüyor

Demirel'in naaşı, Güniz Sokak'taki evinin önündeki ilk törenin ardından ikinci tören için TBMM'ye uğurlandı. Süleyman Demirel için devlet töreni düzenlenecek.

Tören için ilk gelen lider MHP lideri Bahçeli oldu. Arkasından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tören için yerini aldı. Yanyana duran Bahçeli ve Kılıçdaroğlu tokalaştı.

İşte törene katılanlar

Törene katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, en yaşlı üye sıfatıyla Meclis'i açması beklenen CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Tansu Çiller, Bakanlar, CHP ve MHP'li vekiller de yer alıyor.

Şevket Demirel: Ne mutlu sana...

Şevket Demirel, kardeşi için şunları söyledi:

Devletimize ve bunu temsil eden organlara teşekkürlerimi arz ederim. Seveni olsun olmasın toplumunun eğitim, sağlık, tarım hepsine el atmıştır. Yaptıklarına karşılık devlet şimdi büyük bir törenle borcunu ödemektedir.

Demirel ne mutlu sana, ne mutlu Demirel sevenlere...Seni orada bekleyen hizmetler gene memleket için önünde olacaktır, merak etme...

Ailemiz olarak büyük acımız vardır, ruhun şad olsun..

Hz. Mevlana en büyük düğün günüm ölüm günüm demiştir.

Ağlamaya mahal vermeden, imanla edebi yolculuğuna uğurlayacağız.

Cuma namazından sonra Isparta'da İslamköy'de kendisine özel olarak hazırlanmış tepedeki mezarına defnedeceğiz.

Demirel'in hizmetleri bu milletin önünde olacaktır, ruhun şad olsun Demirel...

Bu hizmeti gören herkese teşekkür ediyorum.

Demirel'in naaşı, Meclis'de düzenlenen törenin ardından top arabasına konuldu. Siyasiler, yakınları ve vatandaşların katılımıyla oluşturulan kortej eşliğinde cenaze Kocatepe Camii'ne götürüldü.

Kortej Atatürk Bulvarı, Meşrutiyet Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi güzergahını izleyerek Kocatepe Camii'ne ulaştı.

Tansu Çiller: Söylenecek her şey söylendi

Törenin ardından kortej yürüyüşe geçtiği sırada Eski Başbakan Tansu Çiller, kısa bir değerlendirmede bulundu. Kendisine yakınlığı ve son dönemde yaşadığı kırgınlıklar hatırlatılarak Demirel hakkında soru yöneltilen Çiller, “Hepimizin başı sağolsun. Şimdi bugün söylenecek her şey artık söylendi. Artık dua zamanı. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah gani gani rahmet eylesin” dedi.

Tören boyunca cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis helikopterleri de gözetleme uçuşu yaptı.

Tören mangasının omuzlarında katafalkta taşınan Demirel'in cenazesinin başında, Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel'in damadı ve CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, taziyeleri kabul etti, Demirel ailesinin bulunduğu alanda da taziyeler, Demirel'in doktoru Aylin Cesur ve diğer aile bireylerine sunuldu.

Tören öncesi Demirel'in kardeşi Şevket Demirel de araçla tören alanına getirildi. Sağlık problemlerinden dolayı bir süre araçta bekletilen Demirel, daha sonra ağabeyinin tabutunun bulunduğu yere alındı.



Cenaze namazı öncesinde alana gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Ahmet Davutoğlu, bazı bakanlar cuma namazını kendilerine ayrılan bölümde kıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kıldırdığı cuma namazının ardından, katılanlar bu kez de Süleyman Demirel'in naaşının ardında saf tuttu.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz'ın, Demirel ile aralarındaki dostluk ve eşi Nazmiye Demirel'in de cenaze namazını kendisinin kıldırması nedeniyle, Süleyman Demirel'in cenaze namazını kıldırmak isteğini, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e aktardığı öğrenildi. Bu talebin uygun görülmesi üzerine de Demirel'in cenaze namazını Yılmaz kıldırdı.



Kocatepe Camisi'nin avlusu Demirel'i son yolculuğuna uğurlamaya gelenlerle doldu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bazı bakanlar, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, kuvvet komutanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski başbakanlardan Tansu Çiller de törende yer aldı.



Cenaze namazının ardından Demirel'in naaşı, memleketi Isparta'da defnedilmek üzere askeri araçla Esenboğa Havalimanı'na götürüldü.