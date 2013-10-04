Süleyman Demirel’den Gül’e başbakanlık uyarısı: İnönü denedi başaramadı

Hülya Karabağlı/ Ankara

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i ziyaret etti ve güncel konularda sohbet etti. Türkkan, Demirel’in Demokratikleşme Paketi’nin genel olarak bir reform içermediğini, aksine Türkiye’yi geriye götürme çabası olduğuna vurgu yaptığına dikkat çekti.

Demokratikleşme paketine ilişkin Demirel’in, paketle ilgili bazı sorulara yanıt aradığını söyledi. Demirel, Türkkan’a, “Romanlara okul açmak mıdır reform? W ve Q harflerini alfabeye dahil etmek midir? Devlet hala Türkçe eğitimin altından kalkamazken Kürtçe özel okul açmak mıdır reform? 9.Cumhurbaşkanı, “Burada reform diye sunduğu tek şey var: Millet bilincini ortadan kaldıracak Andımızı yasaklamak

'İnönü denedi, başaramadı'

MHP’li Türkkan, Demirel’in Cumhurbaşkanı Gül’ün TBMM’nin yeni yasama yılı açılış konuşmasıyla ilgili değerlendirmelerini aktardı. Demirel, Cumhurbaşkanı Gül’ün ‘ABD ile kapışmaya gerek duymayan ifadeleriyle AB’nin içinde kalmamız gerektiğini vurgulamasını’ önemsediğini belirterek Acemlerle, Ortadoğu ile işbirliğinin Türkiye’yi daha da geriye götüreceği yönünde görüş bildirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül’ün TBMM’deki konuşmasının bu bölümünün Türkiye’ye nefes aldırdığını ve herkesin o bölümü tekrar okumasını tavsiye ettiğini vurguladı.

Demirel, Cumhurbaşkanlığı’ndan sonra tekrar Başbakanlığa dönebileceği konuşulan Cumhurbaşkanı Gül konusunda, “Mümkün görünüyor olabilir. Ama çalışır mı derseniz, çalışmaz. İnönü denedi başaramadı. Dedi.

Bahçeli’ye övgü

Görüşmenin ardından sosyal medya aracılığıyla bilgi veren Türkkan, Demirel’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin siyasetini ve üslubunu çok takdir ettiğini, ülkenin birliği için cesur söylemlerde bulunduğunu söyledi.

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Demirel’i ziyaretinde dikkat çektiği birkaç konuyu da sosyal anlattı.

'Ayağından gelen sıkıntı’

“Demirel’in konutunda hijyene çok önem veriliyor. Herkes galoş giyiyor, misafirlere de özel bir makineden tek giyimlik galoş giydiriliyor.” Dedi. Yetkililerin gelen misafire grip vs. gibi bir hastalıkları olup olmadığını sorduklarını ve Demirel ile tokalaşmamaları ricasında bulunduklarını vurguladı.

MHP’li Türkkan, Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e sağlığını sorduğunda ayağının kendisine biraz rahatsızlık verdiğini, biraz takatsiz kaldığını ifade ettiğini de aktardı.

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Demirel ile ilgili izlenimi ise şöyle: “Gayet iyi görünüyor. Önceki gördüklerimden farklı değil. Zekası ile konuşmalarındaki tutarlılık ile şaşırtıyor yine.”