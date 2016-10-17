Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Roboski anması yapan 50 öğrenci üniversiteden atıldı!

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) Roboski Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anmak amacıyla düzenlenen etkinliği katıldıkları gerekçesiyle 50 öğrenci hakkında açılan dava sürerken, öğrenciler "mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla suç işlemek" gerekçesiyle üniversiteden atıldı. Üniversiteden atılanlar arasında mezun olan öğrenciler de bulunuyor.

Hüseyin Şimşek'in Birgün'de yer alan haberine göre; geçtiğimiz yıl Roboski Katliamı'nda yaşamını yitirenler için basın açıklaması yapan 40 öğrenci, açıklamanın ardından gözaltına alındı. Gözaltına alınmayan ancak açıklamaya katıldığı öne sürülen 10 öğrenci ile birlikte hakkında adli soruşturma açılan ve yargılamaları süren 40 öğrenci, üniversite yönetimi tarafından yönetmeliğin "Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek" maddesi gerekçe gösterilerek okuldan atıldı. Yargılama sürerken haklarında hüküm verildiği iddiasıyla okuldan atılan öğrenciler arasında okuldan mezun olan ve geçici mezuniyet belgesini alan öğrenciler de bulunuyor.

24 öğrenci dava açtı

SDÜ tarafından okuldan atılan 50 öğrenciden 24'ü işlemin iptali için dava açtı. Okuldan atılmaların hukuksuz olduğunu, mahkeme süreci tamamlanmadan üniversite yönetimi tarafından karar verildiğini ifade eden avukat Aylin Onursev, ''Bu tür işlemlerin daha fazla öğrenci için uygulanmasından endişe duyuyoruz. Dava dışında üniversite yönetimine de işlemin iptali için yazı yazdık. Hukuksuz karardan dönmelerini bekliyoruz" dedi.