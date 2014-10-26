Süleyman Demirel Müzesi açıldı

Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'nin açılışında konuşan Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Bütün bu hizmetler yapılırken dikkat ettiğimiz şey demokrasi ve Türkiye'nin birliği ve beraberliğinin zedelenmemesidir" tavsiyesinde bulundu. Demirel'in '679' sırrını ise açılış ta bir de konser veren CHP Milletvekili Tolga Çandar açıkladı. Demirel’in hayatıyla ilgili ‘679’ sayısının önemine değinen Çandar, “Her yerde karşıma çıkan bu 679 sayısının ne anlama geldiğini sordum. Sayın Demirel’in hayatıyla ilgili ‘6 kere gitti, 7 kere geldi, 9. Cumhurbaşkanı oldu’ cevabını aldım” dedi.

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 50 yıllık siyasi yolculuğunun, memleketi İslamköy’den Çankaya’ya olan serüveninin bilgi ve belgeleriyle yer aldığı Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Demirel açılışta yaptığı konuşmada, bugünün ve geleceğin idarecilerine “Yola devam” diye seslendi, “Demokrasi sayesinde yapacaksınız. Demokrasi seyisinde eksik kalan hizmetler tamamlanır, yenileri yapılır. Bütün bu hizmetler yapılırken dikkat ettiğimiz şey demokrasi ve Türkiye’nin birliği ve beraberliğinin zedelenmemesidir” dedi. Demirel konuşmasında Atatürk’ü anarak “O bizim her şeyimizdir. Onu unuttuğumuzda her şeyi kaybederiz” dedi.

679’un sırrı ne?

Törende mini bir konser veren CHP Muğla Milletvekili ve sanatçı Tolga Çandar ilginç bir notu izleyicilerle paylaştı.

Demirel’in hayatıyla ilgili ‘679’ sayısının önemine değinen Çandar, “Her yerde karşıma çıkan bu 679 sayısının ne anlama geldiğini sordum. Sayın Demirel’in hayatıyla ilgili ‘6 kere gitti, 7 kere geldi, 9. Cumhurbaşkanı oldu’ cevabını aldım” dedi.

‘Yeni bir Türkiye’

Açılışta konuşan Demirel ise Türkiye’nin 1950 yılından 2000 yılına değiştiğini, transforme olduğunu belirterek, “Yeni bir Türkiye vardır orta yerde. Bu yeni Türkiye daha da ileriye gitmeli daha da çok şey kazanmalıdır” dedi ve ekledi: ”Bu müzenin kapısında bir sandık görürsünüz. Müzenin adı Demokrasi ve Kalkınma Müzesi’dir. Neyi kastediyorsunuz demokrasiyle? Ülkenin yönetimini yapacak iktidarlar seçimle gelip seçimle gitmelidir. Kansız, kavgasız el değiştirmelidir. Milletin iradesini, halkın reyiyle gelen heyetler yapmalıdır. Halkın reyi dediğimiz olay halkın milli egemenliğidir. Milli egemenliğin üstün olmasını istiyorsak buna müdahale edilmemelidir. Birinci derecede önemsediğimiz istikrardır. Yani halkın hakimiyetinin sağlanmasıdır. Bu da sandıktır. Türkiye’nin önünde sıkıntılar vardır. Ama Türkiye’nin önü parlaktır. Hiçbir şekilde kötümserliğe kapılmayalım ve ülkemizin parlak geleceği için aydınlık yollarda yürümeye devam edelim.”

Demirel için ’je t’aime’

Açılışta mini bir konser veren keman sanatçısı Canan Anderson ise sahneye çıkmadan önce kendisine Süleyman Demirel’in Türkçesi ’Seni seviyorum’ demek olan Fransızca Lara Fabian’ın ’Je T’aime’ parçasını çok sevdiğini söylediklerini belirterek şarkıyı onun için çaldı.

Açılışa TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ürdün Prensi El-Hassan Bin Talal ile Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın yanısıra çok sayıda devlet adamı, siyasetçi, akademisyen ve işadamı katıldı.