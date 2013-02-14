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Yaşam

Süleyman Demirel hastaneye kaldırıldı!

Süleyman Demirel'in birkaç gün önce hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

14 Şubat 2013 16:30

9. Cumhurbaşkanı Süleymen Demirel, üst solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.
 
Eski cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in birkaç gün önce hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ayrıca doktorların her ihtimale karşı tedavinin hastanede sürmesi yönünde karar aldığı belirtildi.


Doktorundan açıklama


Öte yandan Süleyman Demirel'in özel doktoru Aylin Cesur, Demirel'in durumunun iyi olduğunu ve rutin kontrollerinin yapıldığı söyledi.


5 ay önce de tedaviye gelmişti


9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 22 Eylül 2012'de de bir süredir antibiyotik tedavisine rağmen geçmeyen gribal enfeksiyon şikayeti nedeniyle aynı hastanede tedavi edilmişti.

Kameralar karşısına geçerek bizzat açıklama yapan Demirel, hastaneye daha önceden gördüğü tedavi kapsamında tahlil ve tetkikler için geldiğini belirterek, "Telaşa gerek yok, sağlığım iyi'' demişti.

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