Süleyman Demirel, doğum gününde mezarı başında anıldı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin 9\'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, doğum gününde, memleketi Isparta\'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy\'deki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

9\'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 94\'üncü doğum gününde, mezarı başında törenle anıldı. Demirel Vakfı\'nca düzenlenen anma törenine, Demirel\'in siyasi hayatında yanında yer alan eski bakanlar Hamdi Üçpınarlar, Esat Kıratlıoğlu, Aykon Doğan ile Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Kelleci, Demirel\'in manevi kızı ve doktoru İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın, Demirel ailesini temsilen iş insanı Nihan Demirel Atasagun ve çok sayıda siyasetçi ile bürokrat katıldı. Tören alanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Pakistan Büyükelçiliği çelenkleri de yer aldı. Çalcatepe\'de yapımı sürdürülen anıt mezardaki tören dolayısıyla Demirel\'in kabrinin etrafı karanfillerle çevrildi.

İLK KONUŞMAYI AYLİN CESUR YAPTI

Süleyman Demirel\'in anıt mezarının bulunduğu Atabey ilçesine bağlı İslamköy Çalcatepe\'de, saat 12.00\'de düzenlenen anma törene, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlandı. Çok sayıda telgraf mesajının okunmasının ardından ilk konuşmayı 20 yıl boyunca Demirel\'in özel doktoru ve başdanışmanı olarak görev yapan milletvekili Aylin Cesur yaptı. Cesur, Demirel\'in eşiyle birlikte mütevazı hayat sürdüklerini, son yıllarda yakın çalışma arkadaşlarının her yıl 1 Kasım\'da Güniz Sokak\'ta bulunan evine gelerek, doğum gününde Türkiye\'nin 1 yılını değerlendirdiklerini belirtti. Cesur, \"Sayın Cumhurbaşkanı\'mız 2015 yılında vefat edince merhum bakanımız İsmet Sezgin \'Bundan sonra her 1 Kasım\'da mezarı başında buluşalım\' diye bir söz atmıştı. İşte o günden bugüne burada anma törenleri yapmaya başladık\" dedi.

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim ise Süleyman Demirel\'in Türkiye- Azerbaycan kardeşliğine büyük önem veren lider olduğunu ve ulu önderleri Haydar Aliyev ile güçlü dostlukları bulunduğunu söyledi.

ESAT KIRATLIOĞLU: BU ADAM MI KORKAK OLUYOR?

Eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu da Demirel için \'Şapkasını aldı gitti\' diyenler olduğunu belirterek, \"Demirel, 1960 ihtilalinden sonra 1964 yılında genel başkan olacak kadar cesur bir adamdı. 1965 yılında başbakan seçildi. Ecevit döneminde \'Kuyruklar aydan bile görünecek hale geldi\' denildiği o günlerde, aylık enflasyon oranı yüzde 12 olmuş bir ülkede yeniden başbakan olmuş ve kuyrukları eritmiş, enflasyonu 0,72\'lere düşürmeyi başarmıştır. 1980 ihtilali öncesi bir tümgeneralin gelip \'Buradan başka ülkeye gidin orada her türlü ihtiyacınız karşılanacak ülkeyi terk edin\' sözü karşısında \'Ben bu ülkeye hizmet ettim. Vatan haini değilim. Benim ayağım bu memlekete çakılı. Bana Cenab-ı Allah\'tan başka da kimse bir halt edemez\' dedi ve paşayı oradan kovdu. Bu adam mı korkak oluyor be kalbi karalar? Bunu hangi başbakan yapabilir, size soruyorum?\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kur\'an okundu ve dua edilerek, anma töreni tamamlandı.

