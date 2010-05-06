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Yaşam

'Süleyman Demirel' adı değiştirildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Süleyman Demirel Caddesi'nin adı belediye meclisi kararıyla değiştirildi.

06 Mayıs 2010 03:00

T24 - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Süleyman Demirel Caddesi'nin adı belediye meclisi kararıyla değiştirildi.


Çelikhan Belediye Başkanı Mehmet Bora, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının, ''cuntaya hizmet ettiği'' gerekçesiyle Süleyman Demirel Caddesi'nin adının değiştirilmesini istediklerini söyledi.


Sivil toplum kuruluşlarının isteminin belediye meclisi toplantısında görüşüldüğünü ifade eden Mehmet Bora, şöyle konuştu:


''Belediye meclisinde öneri görüşüldü ve Süleyman Demirel Caddesi'nin adının değiştirilmesine karar verildi. Bu caddeye Çelikhan'ın ilk belediye başkanı olan Mehmet Şahin'in adını verdik. Böylece sivil toplum kuruluşlarımızın talebini yerine getirdik.''

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