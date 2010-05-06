'Süleyman Demirel' adı değiştirildi

T24 - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, Süleyman Demirel Caddesi'nin adı belediye meclisi kararıyla değiştirildi.





Çelikhan Belediye Başkanı Mehmet Bora, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının, ''cuntaya hizmet ettiği'' gerekçesiyle Süleyman Demirel Caddesi'nin adının değiştirilmesini istediklerini söyledi.





Sivil toplum kuruluşlarının isteminin belediye meclisi toplantısında görüşüldüğünü ifade eden Mehmet Bora, şöyle konuştu:





''Belediye meclisinde öneri görüşüldü ve Süleyman Demirel Caddesi'nin adının değiştirilmesine karar verildi. Bu caddeye Çelikhan'ın ilk belediye başkanı olan Mehmet Şahin'in adını verdik. Böylece sivil toplum kuruluşlarımızın talebini yerine getirdik.''

