'Süleyman Astsubay'ın ardından eşi de vefat etti

"Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim'in manevi babası olan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin eşi Nimet Dilbirliği de vefat etti. 85 yaşındaki Nimet Dilbirliği, sabah saatlerinde Selimiye Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitirdi.

Bunun üzerine Süleyman Dilbirliği için bugün cuma namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni de ikindi vaktine ertelendi. Süleyman ve Nimet Dilbirliği'nin cenazeleri ikindi vakti toprağa verilecek.

Nimet Dilbirliği ile "Astsubay Süleyman"ın 65 yıllık evli oldukları öğrenildi.

"Ayla da biz de yetim kaldık"

Kore Savaşı'na katılan Türk tugayındaki Kahramanmaraşlı Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin yakınları, anne ve babasını kaybeden Koreli kız çocuğuna evladı gibi bakarak güzel bir hatıra bırakan gaziyi şükran duygularıyla hatırlayacak.

Kore gazisinin yeğeni 54 yaşındaki Ömer Özkarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dayısının vefatından dolayı acılarının büyük olduğunu söyledi.

Gazi dayısına Allah'tan rahmet dileyen Özkarcı, "Bizlere güzel bir hatıra bıraktı. Kahramanmaraş evladı olarak gurur duyuyoruz. Büyüğümüzdü. Dayımız nur içinde yatsın. Bundan sonra bol bol dua edeceğiz, rahmet okuyacağız." dedi.

Dilbirliği'nin, Kahramanmaraş'a geldiğinde kendilerine sürekli Ayla’dan bahsettiğini dile getiren Özkarcı, Kore Savaşı'nda yaşadıklarını anlattıkça dayısının duygulandığını aktardı.

"Tek hayali o kızı bulmaktı"

Dayısının tek hayalinin manevi kızına kavuşmak olduğunu vurgulayan Özkarcı, şunları kaydetti:

"Dayımız merhum olunca Ayla da biz de yetim kalmış olduk çünkü Kahramanmaraş'a geldiği zaman hep bizde kalırdı. Annemin ağabeyiydi. Amacı hiç film olmadı, tek hayali o kızı (Eunja Kim) bulmaktı. Bize geldiğinde hep bizlere anlatırdı. 'Ben savaş esnasında enkazın altında bir kız çocuğu buldum oradan çıkarttım' derdi. Askeri birlikte yedirmiş içirmiş, sürekli ona bakmış. Anne baba nasıl evladına bakarsa öyle bakmış. Aralarında çok güzel bağ oluşuyor. Tabii bu arada Kore'de savaş devam ediyor. Savaş bitip ayrılma aşamasına geldiğinde her şey çok zor oluyor. Çocuğu buraya getirme imkanı da olmuyor."

Gazinin kendilerine "Çocuğumu bırakırken çok üzüldüm. Bir sene içinde çocuklarım gibi kabullenmiştim. Öyle yaşamıştım." diyerek sürekli Ayla'nın hikayesini anlattığını aktaran Özkarcı, acılarının büyük olduğunu dile getirdi.

Gazinin manevi kızıyla hasretinin 70 yıl sürdüğüne dikkati çeken Özkarcı, "70 yıl sonra 2010’da bir araya geliyorlar. Önce Allah'ın yardımı sonra da iki ülkenin cumhurbaşkanı ve büyükelçilerinin yardımıyla dayım manevi kızına kavuştu." ifadelerini kullandı.

Astsubay Süleyman Dilbirliği, Kore Savaşı sırasında ailesini savaşta yitiren 5 yaşındaki bir kız çocuğunu sahiplenerek adını Ayla koymuş ve bu öyküsüyle "Ayla" filmine konu olmuştu.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Dilbirliği, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak dün hayatını kaybetmişti.