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Süleyman Aslan'ın istifasının arkasında Ali Babacan mı var?

Süleyman Aslan’ın Ziraat’ten istifasının arkasında atama için “siyasi iradenin tercihi” diyen Ali Babacan’ın olduğu öne sürülüyor

09 Mayıs 2014 20:53

Süleyman Aslan’ın Ziraat’ten istifasının arkasında atama için “siyasi iradenin tercihi” diyen Ali Babacan’ın olduğu öne sürülüyor

Ziraat Bankası'nda 1 Nisan'da başladığı görevinden 9 Mayıs itibariyle istifa ettiği duyurulan Süleyman Aslan'ın, bu süre içinde hiçbir yönetim kurulu toplantısına girmediği öğrenildi. Süleyman Aslan'ın sürpriz bir şekilde Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmesi Başkent kulislerinde iki ihtimali akla getirdi.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp’in haberine göre, Ankara kulislerinde, kamu bankalarından sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın Süleyman Aslan'ın yönetim kurulu üyeliğine karşı çıktığı, “Böyle bir soruşturma aşamasında Ziraat 'a getirilmesini 'etik' bulmadığı" konuşuluyor.

Aslan'ın, Babacan'a rağmen siyasi iradenin tercihiyle Yönetim Kurulu üyeliğine getirildiği anımsatılarak, “Belki bu göreve getirildi ama Babacan istemediği için ayrılmış da olabilir" denildi.

Aslan'la ilgili konuşulan bir diğer ihtimal ise, daha az göz ününde olan bir kuruma atamasının yapılacağı.

 

‘Hukuki bir engel yok, siyasi iradenin tercihi’

 

Ali Babacan, IMF Bahar toplantıları için gitti Washington’da gazetecilerin 17 Aralık Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Halk Bankası eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi hakkında görüşlerini sorması üzerine “Siyasi iradenin bir tercihidir. Hukuki açıdan da bir engel yoktur” yanıtını vermişti. Babacan, bu durumu içine sindirip sindirmediği ve kendisini bahsettiği siyasi iradenin içinde görüp görmediği sorusuna ise gülerek, “Ben artık cevabımı verdim” demişti.

 

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