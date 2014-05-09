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Ekonomi

Süleyman Aslan, Ziraat Bankası'ndan istifa etti

17 Aralık yolsuzluk operasyonunda ayakkabı kutularından çıkan 4.5 milyon dolar ile gündem olan Süleyman Aslan o görevinden ayrıldı

09 Mayıs 2014 19:34

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'na seçilen Süleyman Aslan görevinden istifa etti.

Ziraat Bankası'ndan Süleyman Aslan'ın istifası ile ilgili yapılan açıklamada, "31 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Ziraat Bankası Genel Kurulunda, Banka Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olan Sayın Süleyman Aslan, anılan görevinden 30 Nisan 2014 tarihi itibarıyla istifaen ayrılmıştır" denildi.

Süleyman Aslan, Halk Bankası Genel Müdürü iken 17 Aralık soruşturması kapsamında evinde 4.5 milyon dolar nakit bulunduğu iddiasıyla göz altına alınıp tutuklanmış ve 57 gün boyunca cezaevinde kalmıştı. 

 

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