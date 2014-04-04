Süleyman Aslan Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı

Halk Bankası Genel Müdürlüğü görevinden, 17 Aralık soruşturması nedeniyle ayrılan ve evinde ayakkabı kutuları içinde 4,5 milyon dolar bulunan Süleyman Aslan'ın, 31 Mart'ta Halk Bankası yönetim kurulu üyeliği sona erdi. Aslan aynı gün, Erdal Erdem'den boşalan Ziraat Bankası'na yönetim kurulu üyesi olarak atandı. İki banka arasındaki yönetici transferi kulislere, "Erdem, Aslan'a yer açmak için mi Halk Bankası'na gönderildi" sorusuna neden oldu. Öte yandan Aslan'ın yeni görevine BDDK, 7 gün içinde itiraz etmez ise Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliği kesinlik kazanmış olacak.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp’in haberine göre, Süleyman Aslan, 17 Aralık soruşturması kapsamında gözaltına alınarak Adliyeye sevk edilmiş; 14 Şubat'ta da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bu süre içinde genel müdürlük görevine son verilen Aslan, bankanın yönetim kurulu üyeliğini ise sürdürüyordu. Ancak 31 Mart'ta yapılan Genel Kurul'da Aslan'ın yönetim kurulu üyeliği de son bulurken, bankayla ilişkisi bitmiş oldu.

Erdem, 27 Mart'ta Halkbankası'nda başladı

Ziraat Bankası'nda Nisan 2012 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başlayan ve bankanın Kredi Komitesinde de üye olan Erdal Erdem ise 27 Mart tarihi itibariyle Halk Bankası'na Finansal Yönetim ve Planlama İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Erdem'in Halk Bankası'na atandığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından duyurulurken; Ziraat Bankası'nın Yönetim Kurulu üyeleri arasında halen isminin bulunuyor olması dikkat çekti.

Aynı gün Ziraat'e üye oldu

31 Mart'ta Halk Bankası'ndan ayrılan Süleyman Aslan, Ziraat Bankası'nın aynı gün, 31 Mart'ta yapılan Olağan Genel Kurul kararıyla yönetim kurulu üyeliğine atandı. Ancak Aslan'ın üyelik ataması, prosedür gereği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gönderildi. Aslan'a BDDK, 7 gün içinde itiraz etmez ise Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliği kesinlik kazanmış olacak. Aslan'ın, Erdal Erdem gibi Kredi Komitesi üyesi olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

İki eski arkadaş

Meslek hayatına 1992 yılında Ziraat Bankası Bankacılık Okulu'nda başlayan Aslan, aynı bankada Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı Uzmanı, İstanbul Menkul Kıymetler Şubesi Müdür Yardımcısı ve Bono Tahvil Daire Başkanlığı Bölüm Müdürü olarak görev yaptı. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Döviz ve Para Piyasaları Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Ziraat Bankası kökenli bir isim olan Hüseyin Aydın, Halk Bankası'na Genel Müdür olunca Süleyman Aslan'ı da yanında götürdü ve Aslan 17 Haziran 2006 tarihinde Halk Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı olarak başladı.

Yaklaşık 5 yıl bu görevi sürdüren Aslan, Hüseyin Aydın'ın, Ziraat Bankası'na Genel Müdür olmasının ardından 15 Temmuz 2011 tarihinde Halk Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliği koltuğuna oturmuştu.

17 Aralık operasyonu sonrasında genel müdürlük koltuğunu kaybeden, 31 Mart'ta da yönetim kurulu üyeliği son bulan Aslan, eski bankasına geri döndü. Arkadaşı Hüseyin Aydın ile yeniden çalışma fırsatı yakalamış oldu.