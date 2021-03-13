Şule Yücebıyık, Avrupa’nın en iyi 100 kadın sosyal girişimcisi arasında

Avrupa Komisyonu’nun stratejik ortağı olan ve Avrupa ülkelerinde sosyal girişimcilik alanında çalışan kişi ve kurumları bir araya getiren Euclid Network, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Avrupa’nın En İyi 100 Kadın Sosyal Girişimcisi’ni açıkladı. Avrupa’nın 21 ülkesinde, 100 binden fazla kişi ve kurumun temsil edildiği Euclid Network, Bilim Virüsü’nün kurucusu Şule Yücebıyık da bu 100 isim arasında yer aldı.

Euclid Network tarafından yapılan açıklamada söz konusu listeye ‘rollerinin ötesine geçen, olağanüstü liderlik becerileri gösteren kadın sosyal girişimcilerin kurduğu ilham veren girişimlerin’ seçildiği belirtildi.

Açıklamada, girişimlerin ‘BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SDG) olan bağlılığı, getirdiği yenilikçi yaklaşım, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir olma’ kriterleri üzerinden değerlendirildiği de kaydedildi.

Bilim Virüsü Avrupa’da!

Bilim Virüsü, 2017 yılından bu yana, çocuklara ve gençlere bilim tutkusu ve 21’inci yüzyıl becerileri kazandırmak için çalışıyor. Kurucusu Şule Yücebıyık, “Avrupa’nın En İyi 100 Kadın Sosyal Girişimcisi” listesinde yer almasıyla ilgili şunları söyledi:

"Küresel sorunlar çığ gibi büyürken sosyal girişimlerin özellikle de kadın sosyal girişimcilerin cesaretlendirilmesi, desteklenmesi büyük önem taşıyor. Eğitimde nitelik ve fırsat eşitliği için yola çıkan Bilim Virüsü’nün dünyanın en değerli sosyal girişim ağı Euclid Network tarafından Avrupa sosyal girişimcilik ekosistemine dahil edilmesi gurur verici.”

Listede Türkiye'den beş isim yer aldı

100 bini aşkın kişi ve kurumun temsil edildiği Euclid Network’ün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle paylaştığı 100 kişilik listede Türkiye’den beş kadın sosyal girişimci yer aldı. Bilim Virüsü Kurucusu Şule Yücebıyık, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu Yönetici Direktörü Dr. Gonca Ongan, Diversein.com CEO’su Furkan Karayel, Etkiyap Girişim A.Ş. Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Kadın Balıkçılar Derneği Kurucusu Dr. Huriye Göncüoğlu Bodur, rollerinin ötesine geçerek olağanüstü liderlik becerileri gösteren kadın sosyal girişimciler arasında gösterildi.