Şule öğretmen ikizlerine isim veremeden yaşamını yitirdi (2)

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Şule Siray Arıkan İleri\'nin cenazesi, bugün memleketi Fethiye\'ye getirildi. Öğlende Yeni Camii\'de İleri için cenaze töreni düzenlendi. Törene, yoğun bir katılım olurken, İleri\'nin kendisi gibi öğretmen olan eşi Mevlüt Başer İleri ayakta güçlükle durdu. Şule Öğretmenin cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

EŞİ HASTANEDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

İleri\'nin eşi Mevlüt Başer İleri, cenazenin ardından yaptığı açıklamada hastanede yaşadıklarını anlattı. İleri, \"Eşimde kalple ilgili bir rahatsızlık yoktu. Sezaryenle doğum yaptı. Eşim biraz zayıftı. Doğum, saat 16.30 gibi oldu. İkiz bebekler sıhhatli doğdu. Eşim de iyiydi. Daha sonra küçük sıkıntıları oldu. Öksürüğü vardı. Doğumdan 3-5 saat sonra ayağa kaldırdık. Yürüttük. Anestezi yapıldığı için iyiydi, yürüdü ancak yatağına yatırdıktan 5-10 dakika kadar sonra \'Nefes alamıyorum, zorlanıyorum\' demeye başladı. Hemen doktorlarına haber verdik. Yoğun bakıma alındı. Bana kalbinin yetersiz olduğunu, yüzde 20 çalıştığını söylediler. Kalp daralması olabileceğini, vücuttaki sıvıyı atacak kadar pompalayamadığını belirttiler. Eşimi kaybettik\" dedi.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)



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