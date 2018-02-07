ŞULE İDİL DERE'NİN ÖLÜMÜ DAVASINDA SANIKLARDAN BİRİ ŞOFÖRÜ SUÇLADI

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İstanbul DHA

Kadıköy Yoğurtçu Parkı\'nda hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere\'nin ölümüne ilişkin açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Sanıklardan Saffet Altındağ, \"Şoför arkadaş esasında kendisine verilen görevi gereği gibi yapmamıştır. O alanda geri geri manevra yapmaması gerekirdi. Çalışma alanına girmeden önce manevracının talimatıyla düz olarak yola girmesi gerekirdi. Benim araçların sevk ve idaresi ile ilgili bir görev tanımım yoktur. Bu yöndeki kusuru kabul etmiyoruz\" dedi.

İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar Mümin Kılıç, Saffet Altındağ, Ergun Ata, Kamil Celal Yıldırım, İbrahim Ruhi Kelleci, Zafer Karasaçlı, Teyfur Bingöl ve avukatları katıldı. Maktül Şule İdil Dere\'nin babası Berdan Dere ile annesi Nesrin Aslan ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Türk vatandaşı Kyndall Shea Mc Dorman tercüman aracılığı ile tanık olarak dinlendi. Olay sırasında Yoğurtçu Parkı\'nda yürüdüğünü belirten Mc Dorman, şunları söyledi:

\"Yürüdüğüm esnada kamyonun geri gelmesiyle birkaç kez sinyal sesini duydum. Sesi duyduktan 1-2 saniye sonra da bir çığlık sesi duydum. Sesin geldiği yere baktığımda kamyonun geri geri geldiğini, bayanın bu sırada ayakta olduğunu, kamyonun çarpması ile yere düştüğünü gördüm. Kamyonun hızı kanaatimce bir park yerinde olması gerekenden fazlaydı ancak kaç kilometre hızda olduğunu bilmiyorum. Kamyonu etrafında yönlendiren herhangi birisi yoktu. Kamyon bayana çarptı, yere düştü. Kamyon, üzerinde bir kaç set tekerlekler olan büyük bir kamyondu. Çarpma sırasında 2 veya 3 tekerlek bayanın üzerinden geçti. Kamyon şoförü durdu. Muhtemelen bir yere çarptığını fark ettiği için kendisi durmuş olabilir. Ben şoförün olduğu tarafa geçtim biraz ilerlemesini istedim. Çünkü ön tekerlekler bayanın üzerinde kalmıştı. Şoför biraz ilerledi bayan tekerleğin altından kurtuldu. Sonra da şoför ayak bileklerinden tutarak bayanı kamyonun altından aldı. Çalışma sahasında benim gözlemlediğim kadarıyla herhangi bir güvenlik tedbiri yoktu. Herhangi bir uyarı görmedim. Kazanın olduğu yer insanın yürüdüğü yaya yoludur. Yan yol niteliğindedir. Bayanın yürüdüğü yol mavi veya başka bir renge boyanmış yürüyüş yoluydu.\"

MÜŞTEKİ AVUKATLARI DOSYANIN GÖREVSİZLİKLE AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Söz alan müşteki Berdan Dere\'nin Avukatı Murat Özveri, suçun işlendiği yerin yaya yolu olduğunu belirterek, eylemin kamyon şoförü Mümin Kılıç yönünden, \"Olası kastla kasten adam öldürme\", diğer sanıklar yönünden de, \"İhmal suretiyle kasten öldürme\" suçu kapsamında kalma ihtimali bulunduğunu, bu nedenle mahkemenin görevsizlik kararı verilerek dosyanı ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi.

\"KANAATİMİZCE MERHUMENİN KUSURLU EYLEMLERİ SONUCU OLAY MEYDANA GELMİŞTİR\"

Sanık avukatlarından Rıza Saka, \"Merhume kızımız elindeki telefona bakarak yürüyordu. Kulağında da kulaklık vardı. Maalesef hepimizin yaptığı yeni neslin hastalığı. Kanaatimizce merhumenin de kusurlu eylemleri sonucu olay meydana gelmiştir\" dedi.

SANIKTAN ŞOFÖRE SUÇLAMA

Söz alan sanıklardan Saffet Altındağ, şoförü suçladı. Altındağ, \"Şoför arkadaş esasında kendisine verilen görevi gereği gibi yapmamıştır. O alanda geri geri manevra yapmaması gerekirdi. Çalışma alanına girmeden önce manevracının talimatıyla düz olarak yola girmesi gerekirdi. Benim araçların sevk ve idaresi ile ilgili bir görev tanımım yoktur. Bu yöndeki kusuru kabul etmiyoruz\" dedi.

Söz alan sanıkların avukatları, müşteki avukatlarının görevsizlikle dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi yönündeki taleplerinin reddini istedi.

GÖREVSİZLİK TALEBİ REDDEDİLDİ

Müşteki avukatlarının dosyanın görevsizlik kararı verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesi yönündeki talebini usul ve yasaya aykırı bularak reddeden mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule idil Dere\'nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldığı belirtiliyor.

Dere\'nin, Mümin Kılıç yönetimindeki hafriyat kamyonunun manevra yapması ile altında kalarak hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci ve Teyfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve şoför Mümin Kılıç\'ın, \"Taksirle adam öldürme\" suçundan 2\'şer yıldan 6\'şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Olay anının güvenlik kamera kayıtları

