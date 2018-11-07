Şule Çet'in tırnaklarında bulunan doku örneğinin sahibi kendini böyle savundu: Tokalaşma ile kalmış olabilir

Ankara'da bir iş merkezinin 20. katından 'düşerek' hayatını kaybeden 23 yaşındaki Şulet Çet'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı raporda Çet'in tırnaklarında Çet'in patronu Çağatay Aksu’nun arkadaşı şüpheli Berk Akand’a ait doku örnekleri bulunmuştu. Şüpheli Akand kendisini "tokalaşmıştık " diye savundu.

Ankara'da bir plazadan 'düşerek' hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Adli tıp raporuna göre genç kızın tırnaklarında şüphelilerden birine ait DNA bulundu. Bunun üzerine şüpheli Berk A'nın tekrar ifadesi alındı. Akand kendisini “DNA, tokalaşma ile Şule Çet’in elinde kalmış olabilir” diyerek savundu.



23 yaşındaki Şule Çet'in şüpheli ölümünün ardından aynı dairede bulunan Çet’in patronu Çağatay A. ve arkadaşı Berk A., önce gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Ardından adli tıp raporunda saldırı izine rastlanınca iki isim de tutuklandı.



Çet'in elinde DNA izi bulunan Berk A., “Olay günü Şule Çet ile tokalaşmıştık, aynı bilgisayarı kullanıp müzik seçmiştik. DNA bu şekilde Şule Çet’in eline geçmiş olabilir. Olay anında odada yoktum” dedi.



Diğer şüpheli Çağatay A. Çet’i kurtarmaya çalışanın kendisi olduğunu olay sırasında Berk A’nın odada olmadığını iddia etti.



Olay gecesine ait telefon kayıtları soruşturma dosyasında. Bu kayıtlarla birlikte adli tıptan gelecek ana rapor cinayet mi intihar mı sorusunun yanıt bulmasını sağlayacak.