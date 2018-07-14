Şule Çet'in ölümü soruşturmasında 2 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çet'in Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında şüpheliler Çağatay A. ve Berk A.'nın gözaltına alındığını açıkladı. 2 şüpheli çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şule Çet’in ölümünün ardından daha önce 2 kez gözaltına alınıp Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılan bir numaralı şüpheli Çağatay A. ile o gece yan odada bulunan Berk A., yeni deliler ışığında 3. kez gözaltına alındı. Tutuklanmaya yönelik gözaltına alınan şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi Şule Çet'in, 29 Mayıs 2018'de Ankara Mevlana Bulvarı'ndaki bir plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, genç kızın plazada birlikte bulunduğu Çağatay A. ile Berk A'nın gözaltına alınarak, "Taksirle öldürme" suçundan adli kontrol talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimine mevcutlu olarak sevk edildiği kaydedilen açıklamaya göre, 2 şüpheli, Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın belirli günleri kolluğa imza verme yükümlülüğü konularak adli kontrol altına alındı.

Açıklamada, soruşturma devam ederken şüphelilerin tekrar gözaltına alındıkları ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, ancak mahkemenin her 2 şüpheliyi serbest bıraktığı kaydedildi.

Açıklamada, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığınca düzenlenen otopsi raporunda Şule Çet 'in kesin ölüm sebebi hakkında kanaate varılamadığı, kesim ölüm sebebinin tespiti amacıyla tüm evrakların İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği, olay yerinde bulunan ve Çet'e ait olduğu değerlendirilen telefonun da Ankara Emniyet Müdürlüğünde halen incelendiği belirtildi.

Şule Çet'in ölümüyle ilgili toplanan deliller ışığında şüpheliler Çağatay A. ve Berk A'nın tekrar gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerin "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Cinsel saldırı" suçlarından tutuklanmaları için Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

İki kere gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Çet’in yakınları olayın iddia edildiği gibi intihar değil cinayet olduğunu belirtip yargıya başvurmuştu. Şule Çet’in binadan düştüğü sırada yanında bulunan Çağatay A. iki kere gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Son olarak Çet’in otopsi raporunda ölmeden önce cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıkmıştı. Çet’in atladığı iddia edilen pencerede yapılan incelemelerde parmak izlerine rastlanmamıştı.

Çet’in vücudunda yapılan incelemelerde 10 parmağının dokuzunda bir erkeğe ait doku çıkmıştı. Ayrıca Çet’in kanında uyumayı tetikleyen uyarıcı madde tespit edilmişti.

Çet’in öldüğü sırada plazadaki ofiste Çağatay A.’nın dışında B.A.’nın da bulunduğu ortaya çıkmıştı. B.A. ise ifadesinde başka odada olduğunu, neler yaşandığını bilmediğini öne sürmüştü. Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle: