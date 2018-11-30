Şule Çet soruşturmasında Adli Tıp raporunu hazırladı: Bilmiyoruz

Bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet’in ölümüne ilişkin soruşturmada beklenen Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Raporda, Çet’in genel ağır beden travması nedeniyle cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı konusunda kesin bir değerlendirme yapılamadığı belirtildi.

Öte yandan Çet’in kendisinin mi atladığı yoksa itildiği ya da öldürüldükten sonra mı atıldığı hususunun da tıbben bilinemediği görüşüne yer verildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre üç profesör, bir doçent, bir uzmanın imzasının bulunduğu 21 sayfalık raporda, özetle şu bulgular yer aldı:

“Kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi deliller bulunmadı.

"Otopsisinde ağır genel beden travması bulguları olması nedeniyle cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda kesin bir değerlendirme yapılamadığı, olayın adli tahkikat ile aydınlatılması uygundur.

"Sorulduğu üzere düşme öncesi travmaya maruz kalıp kalmadığı, düşme olayının kendi iradesiyle mi meydana geldiği, kazara mı oluştuğu veya bir başkası ya da başkalarının etkisiyle mi meydana geldiği, düşme esnasında şuurunun yerinde olup olmadığı ve öldürüldükten sonra atılıp atılmadığı hususun tıbben bilinemediği, olayın adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliği ile mütalaa olunur."

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