Şule Çet davasında verilen cezalar onandı

Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Şule Çet’in ölümüne ilişkin İstinaf Mahkemesi sanık Çağatay Aksu'ya ‘kasten öldürmek’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand’a ise tüm suçlarda Aksu’ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezasını onadı.

Sanık Çağatay Aksu'nun Berk Akand'a yazdığı mektuplar ortaya çıkmıştı. İddiaya göre sanık Aksu mektuplarda Akand'a, 'ağzını sıkı tut' diyerek, "Ya beraber çıkarız ya beraber batarız" yazmıştı.