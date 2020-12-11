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Yaşam

Şule Çet davasında bilirkişi olan Prof. Taner evinde ölü bulundu

11 Aralık 2020 00:52

Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) ölümüyle ilgili davada bilirkişi olarak yer alan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Mustafa Ender Taner (49), evinde ölü bulundu.

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