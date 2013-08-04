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Süleyman Demirel: Biz Türk adliyesine güveniyoruz

Ergenekon davasıyla ilgili konuşan dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Umalım ki buradan milleti incitici kararlar çıkmaz. Umalım ki hak yerini bulur, adalet yerini bulur, haksız yere insanlar cezalandırılmaz

04 Ağustos 2013 22:27

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ergenekon davasıyla ilgili olarak, "Bu çok büyük bir hadise. Umalım ki buradan milleti incitici kararlar çıkmaz. Umalım ki adaleti incitici kararlar çıkmaz" dedi. Demirel, İslamköy beldesindeki Süleyman Demirel Külliyesi'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Demirel, Mısır'daki olaylara ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, Mısır ordusunun ve halkın neredeyse ikiye bölündüğünü söyledi. Ordunun seçimle gelmiş bir iktidarı yönetimden uzaklaştırdığını ve yeniden seçime gidileceğini belirten Demirel, "Mısır'da karmakarışık bir durum var. Mısır, büyük ve önemli bir devlettir. Mısır'da istikrar ve barışın olması hem kendileri hem bölge hem de Türkiye için önemlidir. Türkiye, kendi menfaatlerini koruyacak şekilde hareket etme gayreti içerisinde. Bundan daha ilerisi için bir şey söylemek zor. Önümüzdeki günler neyin nere varacağını gösterecektir. Umarım Mısır'daki durum daha kanlı bir iç savaşa dönmesin" diye konuştu.

Demirel, Ergenekon davasının son duruşmasına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Bu çok büyük bir hadise. Umalım ki buradan milleti incitici kararlar çıkmaz. Umalım ki adaleti incitici kararlar çıkmaz. Umalım ki hak yerini bulur, adalet yerini bulur. Haksız yere insanlar cezalandırılmaz. Suçu olan varsa ispatlanmışsa bu ayrı bir mesele ama henüz 'suçum nedir?' diyene 'suçun şudur' denilemediği bir ortamda, henüz suçunu söylemeden ceza ile cezalandırılması sürpriz yaratır. Bakalım ne olacak. Biz Türk adliyesine güveniyoruz."


Eşinin kabrini ziyaret etti


Kardeşi Şevket Demirel ve aile yakınları ile İslamköy Mezarlığındaki aile kabristanlığına gelen Süleyman Demirel, korumalarının yardımı ile aracından inerek eşi Nazmiye Demirel'in mezarının başına geldi.

Burada kendisi getirilen koltuğa oturmayan ve ayakta beklemeyi tercih eden Demirel, dua ettikten sonra eşinin mezarına gül bıraktı.
     
Demirel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 65 yılını birlikte geçirdiği Nazmiye Demirel'i 65 gün önce toprağa verdiği hatırlattı.
     
Ailesinin hayatını kaybeden diğer üyeleri için Kadir Gecesi de dua ettiklerini anlatan Demirel, "Bu mezarlıkta, Türkiye'nin bütün mezarlıklarında yatan vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Memleketimiz birlik ve düzen içerisinde olsun. Barış olsun, kardeşlik olsun. Bizim ailemiz hep bunun için uğraşmıştır" dedi.
     
Demirel, daha sonra İslamköy'de bulunan Süleyman Demirel Külliyesi'ne gitti.

 

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