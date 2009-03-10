Sulardan dünyanın çöpü çıkıyor

Dünyadaki nehir, kanal ve deniz kıyılarından 1 günde 3.5 milyon kilo çöp toplandığı ortaya çıktı.



Okyanus Koruma Grubu tarafından eylül ayında yapılan 23. Uluslararası Kıyı Temizleme Çalışması'ndan sonra yayımlanan raporda, yaklaşık 40 bin gönüllünün 27 bin 400 kilometrelik kıyı şeridi, nehir dipleri ve okyanus kıyılarını temizlediği bildirildi.



Raporda, 104 ülkeden gönüllülerin katıldığı 1 günlük çalışmada, 3 milyon 200 bin izmarit, 1 milyon 400 bin plastik poşet, 942 bin gıda ambalajı artığı, 937 bin kapak ve 6 bin 646 araca yetecek 26 bin 585 otomobil lastiği bulunduğu kaydedildi.



Gönüllülerin topladığı 11.4 milyon parçanın ağırlığının yaklaşık 3.5 milyon kilo olduğu bildirilen raporda, atılan çöpler yüzünden her yıl binlerce deniz memelisi, deniz kaplumbağası ve kuşun öldüğünü ya da yaralandığı, katılımcıların bir günde çöpler arasında 268 deniz memelisi bulduğu, ancak bunlardan 175'nin daha sonra öldüğü ifade edildi.



Grubun uluslararası kapsamdaki yeni temizleme çalışmasının, 19 Eylül 2009'da yapılacağı bildirildi.

