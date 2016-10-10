Sulara gömülen köy 25 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Son yılların en kurak günlerini yaşayan Kahramanmaraş'ta, akarsu ve barajlardaki suların çekilmesiyle 25 yıl önce su altında kalarak boşatılmasına karar verilen köy kuraklık nedeniyle tekrar gün yüzüne çıktı. Mahalle sakinlerinden Mehmet Kabak, "Benim çocukluğum o suyun altında kalan yerde geçti. Baraj gelince devletimiz buraya konut evleri yaptı" dedi.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Avşar Mahallesi, 1991 yılında Ceyhan Nehri üzerine kurulan Sır Barajı havzasında kalınca o dönemde alınan kamulaştırma kararının ardından zorunlu olarak boşaltıldı. Bu süreçte mahallede yaşayanlar yakın bir mahalleye sevk edildi.

Yıllardır yaşadıkları köylerinden ayrılan vatandaşların ev ve arazileri baraj inşaatının tamamlanmasının ardından sular altında kaldı. Vatandaşlar, 25 yıl sonra köylerini yeniden görme şansı yakaladı. Elektrik üretimi yapılan barajdaki suların çekilmesiyle kimi vatandaşlar çocukluğunun geçtiği toprakları görmenin heyecanını yaşadı.

Avşar Mahallesinde 76 yaşındaki Durdu Mehmet Kabak, 1991 yılında kurulan baraj nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Baraj yapılacağı zaman devlet kendilerine eski yaşadıkları yere yakın bir yerde konutlar yaptığını ifade eden Kabak, "Buraya konut evine göçtük. Sular çekildiği zaman eski köyümü görüyorum. İki gün önce gittim, doğduğum yerlere baktım. Çok güzel anılarım vardı" diye konuştu.