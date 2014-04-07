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Dünya
Deutsche Welle

Sular güneş enerjisiyle aşılacak

Güneş enerjisiyle çalışan feribotlarla Almanya, bir ilki gerçekleştiriyor. Berlin'de seferlerine başlayan feribotlarla hem çevre dostu bir ulaşım hem de enerji tasarrufu hedefleniyor.

07 Nisan 2014 14:19


Güneş enerjisiyle çalışan yeni nesil dört feribot, "Formstaal" şirketi tarafından 6 ay içerisinde üretildi.

Feribot yaklaşık 20 metre uzunluğunda. Elektrikle çalıştığından karbondioksit emisyonu yok ve daha az personelle idare edilebiliyor. Teknolojik pek çok yenilikle donatılmış bu feribotun en önemli özelliklerinden biri manyetik demir atma sistemi.

Formstaal proje sorumlusu Helmut Lange, "Manyetik sistem feribotun tek kişi tarafından idaresini sağlıyor" diyor.

Feribot yolculuklarına başlamadan sayısız testten geçirildi. Yetkililer özellikle de motorun, 40 yolcuyla da randıman verip vermeyeceğini görmek istedi.

Ulaşım maliyeti 10 euronun altında

Test simülasyonunda yolcuların ağırlığını, tonlarca ağırlıktaki kartonlar sağladı. Sonuç; elektrikli motorlar saatte en fazla 12 kilometre hız yapabiliyor.

Helmut Lange, "Net bir şekilde, bir adım daha ilerledik ve bu yeni ürünle Almanya'da ve Almanya dışında bir pazar oluşturduk" şeklinde konuşuyor.

Güneş enerjisiyle çalışan feribotun bir saatlik ulaşım maliyeti 10 euronun altında. Şirket müdürü işte tam da bu özelliğin yabancı yatırımcılar için cazip olduğu görüşünde.

Werft Formstaal Stralsund Genel MüdürüThomas Kümstedt, "Tabii ki ilk talepler gelmeye başladı. İlginç talepler almaya başladık. Ancak bundan bir pazar oluşacak mı bunu söylemek için henüz erken" şeklinde konuşuyor.

Almanya'da güneş enerjili feribot pazarında ilk adım atıldı. 2014 başından beri feribotlar Berlin'de ilk seyahatlerini yapmaya başladı. Başkentin sularını güneş enerjisiyle gezmek isteyen yolcuların sayısının bu sezonda bir milyona ulaşması bekleniyor...

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

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