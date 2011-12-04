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Çevre

Sular çekilince krater kalp ortaya çıktı!

Kapadokya bölgesinde Aksaray Niğde sınırında yer alan krater gölü Narlıgöl...

04 Aralık 2011 02:00

T24 - Kapadokya bölgesinde Aksaray Niğde sınırında yer alan krater gölü Narlıgöl, son yıllarda sularının çekilmesiyle birlikte kalp görünümü kazandı.

Narlıgöl'de son yıllarda suların çekilmesiyle birlikte, krater gölü kalp görünümü kazandı. Konuyu basın mensuplarına değerlendiren Aksaray Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Doğan, Narlıgöl'ün kalp görüntüsü kazanmasında, suların çekilmesinin etkili olduğunu ifade etti.  

Sular çekilince krater kalp ortaya çıktı

“Son yıllarda gölün su seviyesinde küçük bir çekilme oldu. Buna bağlı olarak gölün şekli kalp görünümü kazandı. Bu görüntü gölün giriş bölümünün batısındaki tepelik sahadan net olarak izlenebiliyor. Krater gölünde oluşan bu doğal ve estetik görüntü kesinlikle görülmeye değer.”  



Kapadokya'nın kalbinin Narlıgöl'de ortaya çıktığına dikkati çeken Doğan, Ihlara Vadisi, Güzelyurt ve Aşıklı Höyük'e yakın olması nedeniyle Narlıgöl'ün Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden birisi haline geleceğini sözlerine ekledi



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