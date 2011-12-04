Sular çekilince krater kalp ortaya çıktı!

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Narlıgöl'de son yıllarda suların çekilmesiyle birlikte, krater gölü kalp görünümü kazandı. Konuyu basın mensuplarına değerlendiren Aksaray Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Doğan, Narlıgöl'ün kalp görüntüsü kazanmasında, suların çekilmesinin etkili olduğunu ifade etti.“Son yıllarda gölün su seviyesinde küçük bir çekilme oldu. Buna bağlı olarak gölün şekli kalp görünümü kazandı. Bu görüntü gölün giriş bölümünün batısındaki tepelik sahadan net olarak izlenebiliyor. Krater gölünde oluşan bu doğal ve estetik görüntü kesinlikle görülmeye değer.”Kapadokya'nın kalbinin Narlıgöl'de ortaya çıktığına dikkati çeken Doğan, Ihlara Vadisi, Güzelyurt ve Aşıklı Höyük'e yakın olması nedeniyle Narlıgöl'ün Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden birisi haline geleceğini sözlerine ekledi