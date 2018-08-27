Sular çekildi, 'açlık taşları' ortaya çıktı: Beni görürsen, ağla

Avrupa'da uzun süredir kendini gösteren kuraklık 'açlık taşları'nı ortaya çıkardı.

Associated Press'in haberine göre düzinelerce açlık taşı, Çek Cumhuriyeti'nden başlayıp Almanya'dan geçen ve Orta Avrupa'nın en büyük nehirlerinden biri olan Elbe Nehri'nde görülmeye başladı.

Geçmiş yüzyıllar boyunca kuraklık yaşayanların nehir seviyesinin düştüğü noktada tarih ve not yazdığı açlık taşları, Avrupa'da kuraklığın vardığı boyutu gözler önüne seriyor.

Taşlardan birinde yazan Almanca notta "Eğer beni görebiliyorsan, ağla" yazdığı ortaya çıktı.

Uzmanlar taşların ortaya çıkmasının Avrupa'daki kuraklığın tehlikeli bir noktada olduğunu ve acilen önlem alınmasın gerektiğini belirtiyor.

Avrupa'da sıcaklıklar son yıllarda normalin üzerinde seyretmiş, birçok kişi yaşamını yitirmişti.

