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Sular altında kalan tarihi camide tahliye çalışması başlatıldı

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-EMİNÖNÜ'nde, bahçesi ile girişi 1 haftafdır sular altında kalan ve bahçesine deniz anasının da geldiği tarihi Ahi Çelebi Camii'de su tahliye çalışmalarına başlandı

08 Mart 2018 00:57

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-EMİNÖNÜ\'nde, bahçesi ile girişi 1 haftafdır sular altında kalan ve bahçesine deniz anasının da geldiği tarihi Ahi Çelebi Camii\'de su tahliye çalışmalarına başlandı.
1480 yılında yapılan ve 1 haftadır bahçesi ve girişi sular altında kalan tarihi Ahi Çelebi Camii\'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Akşam saatlerinde başlatılan su tahliye çalışmalarına devam ediliyor.
Ekiplerin, bahçe ve girişi kaplayan suyun gider boruları aracılığıyla denizden geldiğini tespit ettiği öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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