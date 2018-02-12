T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sular altında kalacak köprünün ayaklarındaki figürler müzeye taşındı

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te, Ilısu Baraj Göleti altında kalacak 2 bin 500 yıllık tarihi taş köprünün ayaklarında bulunan Roma askerleri figürlerinin yansıtıldığı taşlar, Batman Müzesi'nin bahçesinde sergilenmeye başladı

12 Şubat 2018 21:46

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın tarihi ilçesi Hasankeyf\'te, Ilısu Baraj Göleti altında kalacak 2 bin 500 yıllık tarihi taş köprünün ayaklarında bulunan Roma askerleri figürlerinin yansıtıldığı taşlar, Batman Müzesi\'nin bahçesinde sergilenmeye başladı.
Hasankeyf ilçesinden geçen Dicle Nehri üzerindeki 2500 yıllık köprünün tadilatı tamamlanırken, çalışmalar kapsamında su altında bir bölümü kalacak olan taş köprünün ayaklarındaki semboller de Batman Müzesi\'ne getirildi. Batman Turizm ve Kültür İl Müdürü İhsan Aslanlı, müze bahçesinde sergilenmeye başlayan figürlerin, taş köprünün sembollerinden biri olduğunu söyledi. Aslanlı, \"Hasankeyf taş köprü on kemerli olarak inşa edilmiştir. Ancak, bu köprü kısmi oranda tahribata uğradığı için sadece Dicle Nehri içinde üç kemeri açıkta ve bir adet yarım kemer görünmekte. Hasankeyf taş köprüsü 1116-1126 yılları arasında Artuk Bey\'in torunlarından Fahrettin Karaaslan\'ın, Hasankeyf\'teki yönetimi sırasında inşa edilmiştir\" dedi.
TAŞ KÖPRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Ilısu Barajı tamamlandığında sular altında kalacak olan Hasankeyf\'teki taş köprü, dışı kesme taşlarla inşa edilen içi de moloz taşlarla doldurulan ve Orta Çağ\'da bu yörede inşa edilen en görkemli köprü olarak kayıtlarda yer alıyor. Selçuklu mimari sanatının üstün değerlerine sahip olan Hasankeyf köprüsünün, bir görüşe göre de Antik Dönem\'den kalan bir köprü kalıntısı üzerinde inşa edildiği söyleniyor. Hasankeyf köprüsünün suyun içinde kalan en büyük kemerinin ortasının, ahşaptan yapılmış açılıp kapanan bir kapı görevini gördüğü belirtilirken, köprüdeki bu özelliğin o dönem için kent güvenliği için önemli olduğu vurgulanıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Arif ARSLANBATMAN DHA BATMANHasankeyf Ilısu Baraj GöletiRomaBatman MüzesiHasankeyfDicle NehriBatman TurizmKültürMüdürüAslanlıAncakArtuk BeyFahrettin Karaaslan HasankeyfTAŞ KÖPRÜNÜNBarajıOrtaSelçukluAntik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24