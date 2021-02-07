Sular altında bırakılan Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk: Hasankeyf restorasyon bitince parmakla gösterilecek

Batman'ın sular altında bırakılan tarihi ilçesi Hasankeyf'le ilgili mağaralar kazı ve restorasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırılacağı açıklaması yapıldı. Hasankeyf, Ilısu Barajı'nın yapımının ardından sular altında kalmıştı; bölgede yaşayan birçok aile yaşadıkları yerleri terk etmek durumunda bırakılmıştı.

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, eksiklikler tamamlandığını ilçenin parmakla gösterileceğini belirterek, "Hasankeyf tamamıyla su altında kalmış değil. Hala bu eserlerin mevcudiyeti ile çok büyük bir potansiyel barındırıyoruz. Gerek kazı, gerek uzun yıllara sahip restorasyon çalışmalarına bu yıl itibariyle başlanıyor. Bütün bu mağaralar ileriki dönemlerde hem turizme kazandırılacak hem de ekonomiye katkısı olacak" dedi.

"Mağaralar turizme kazandırılacak"

Kaymakam Şenol Öztürk, eksiklikler tamamlanınca ilçenin parmakla gösterileceğini ifade ederek, "Tarihi eserlerin mevcut olduğu alanı turizme kazandırmak istiyoruz. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, binlerce yıl öncesine, tarihe tanıklık etmiş kadim bir antik kültür şehri olan Hasankeyf, tamamıyla su altında kalmış değil. Hala bu eserlerin mevcudiyeti ile çok büyük bir potansiyel barındırıyoruz. Gerek kazı, gerek uzun yıllara sahip restorasyon çalışmalarına bu yıl itibariyle başlanıyor. Bütün bu mağaralar ileriki dönemlerde hem turizme kazandırılacak hem de ekonomiye katkısı olacak. Ilısu Barajı'nın getirmiş olduğu su kaynaklarını alternatif turizm kaynaklarıyla beraber, hem tarih hem kültür hem spor hem de doğa turizmi alanları olarak değerlendireceğiz. İnşallah tüm kaynaklarımız en iyi şekilde Türkiye ekonomisine ve Hasankeyf ekonomisine kazandırılmış olacak. Hasankeyf bir yandan da değişim-dönüşüm içerisinde. Bazı eksikleri var ve pandemi döneminde bu eksikleri tamamlama fırsatı buluyoruz. Yavaş yavaş yeşillendirilmesi, çevre düzenlemeleri hayata geçtiğinde inşallah çok daha güzel bir Hasankeyf ile tüm ziyaretçilerimiz, tanışmış olacak. Biz bu dönemi bir fırsat olarak değerlendirdik" diye konuştu. (DHA)