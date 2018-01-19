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Sulama kuyusunda üzerine kaya düşen çiftçi öldü

Celal KÖKCÜOĞLU/SARUHANLI (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, su çıkarmak için kazdırdığı kuyuda çalışırken üzerine kaya düşen çiftçi Yaşar Üstün (76) yaşamını yitirdi

19 Ocak 2018 15:22

Celal KÖKCÜOĞLU/SARUHANLI (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Saruhanlı ilçesinde, su çıkarmak için kazdırdığı kuyuda çalışırken üzerine kaya düşen çiftçi Yaşar Üstün (76) yaşamını yitirdi.
Saruhanlı\'nın kırsal Hatıplar Mahallesi\'nde yaşayan çiftçi Yaşar Üstün, geçen 17 Ocak\'ta tarlasını sulamada kullanmak üzere kepçeyle 8 metre derinliğinde, 8.20x12 metre genişliğinde kuyu kazdırdı. Üstün, dün saat 18.30 sıralarında, boru döşemek için tek başına kuyuya indi. Bu sırada kayan yaklaşık 1.5 ton ağırlığındaki kaya, Üstün\'ün üzerine düştü. Üstün olay yerinde yaşamını yitirdi. Hatıplar Mahallesi Muhtarı Nazif Üstün, durumu jandarma ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ve itfaiyeye bildirdi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda Üstün\'ün cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yaşar Üstün\'ün cesedi Saruhanlı Devlet Hastanesi morgu\'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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