T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sulama kanalının taşmasıyla mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı

Şahin ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, traktörle çitlikten dönen Suriyeli aile, Ceyhan Nehri ve DSİ’ye ait sulama kanalının taşması sonucu mahsur kaldı

18 Ocak 2019 20:44

Şahin ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde, traktörle çitlikten dönen Suriyeli aile, Ceyhan Nehri ve DSİ’ye ait sulama kanalının taşması sonucu mahsur kaldı. Aileyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Toktamış Mahallesi yolunda meydana geldi. Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalının taşması sonucu Sinan Özel\'e ait çiftlikten traktörle yola çıkan Suriyeli aile, mahsur kaldı. Anne ve 3 çocuğu, boğulma tehlikesi yaşadı. Aileyi görenlerin durumu 155 ve İtfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi CanKur ekipleri, Suriyeli aileyi kaldığı yerden botla kurtarırken, araç akıntıya kapılmadan sudan çıkarıldı.
Öte yandan su baskını nedeniyle Ceyhan \'ın bazı yolları trafiğe kapatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Adana DHA ADANA CeyhanSuriyeliNehriDSİyeAileyiOlay Toktamış MahallesiDevlet SuDSİSinanAnneOlayBüyükşehir Belediyesi CanKurCeyhanFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24