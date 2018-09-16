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Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde sulama kanalında Zehra İmişler'e (27) ait olduğu belirlenen ceset bulundu

16 Eylül 2018 16:03

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde sulama kanalında Zehra İmişler\'e (27) ait olduğu belirlenen ceset bulundu.
Serik\'e bağlı Sarıabalı Mahallesi Çiftlik mevkiinde bulunan DSİ sulama kanalı kenarındaki yoldan sabah saatlerinde geçen bir vatandaş, suda bir kadın cesedi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin Zehra İmişler\'e ait olduğu belirlendi.
Savcının incelemesinin ardından Zehra İmişler\'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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