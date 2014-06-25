Sulama kanalında aranırken evinde çıktı

Manisa'da polisin sulama kanalında aradığı motosiklet sürücüsü evinde çıktı.
Yılmaz Mahallesindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında ön kısmı hasar görmüş bir motosiklet bulan polis, sürücünün kanala düşmüş olma ihtimali üzerinde durarak, yaklaşık 1 saat kanalda arama yaptı.
Motosikleti kanaldan çıkardıktan sonra, cep telefonuyla sahibi H.A'ya ulaşılmaya çalışan polisler, telefona cevap veren olmayınca 1 kilometre boyunca kanalda arama başlattı.
Çevredekilerin de katıldığı arama sırasında polis, H.A'nın yakınlarıyla irtibata geçti. H.A'nın evde olduğu bilgisini alan polisler arama çalışmalarını sonlandırdı.
H.A'nın sulama kanalının üzerinde bulunan köprüden geçerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala yuvarlandığı, kanaldan çıkaramadığı motosikletini orada bırakarak evine gittiği öğrenildi.