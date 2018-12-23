Sulama kanalına uçan otomobilde ölü bulundu

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Elmalı ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobilde, çoban Mustafa Topçu\'nun (36) cansız bedeni bulundu.

Elmalı\'ya bağlı Karamık Mahallesi\'ndeki köprüden sabah saatlerinde geçen ilçe sakini, sulama kanalında araç olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan 07 VAY 34 plakalı otomobilin içinde Mustafa Topçu\'nun cansız bedeni bulundu. Gece sulama kanalına uçtuğu belirlenen otomobilde başka birilerinin olup, olmadığı yönünde jandarma su altı araştırma timleri, arama yaptı. Mustafa Topçu\'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Mustafa Topçu\'nun, Kaş\'a bağlı Çeşme Mahallesi\'nde çobanlık yaptığı belirtildi.

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