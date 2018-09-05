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Sulama kanalına giren Suriyeli Muhammed boğuldu

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, yüzmek için sulama kanalına giren Suriye uyruklu Muhammed Yosef (14), boğuldu

05 Eylül 2018 22:36

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Suruç ilçesinde, yüzmek için sulama kanalına giren Suriye uyruklu Muhammed Yosef (14), boğuldu.
Olay, öğle saatlerinde, Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Suriyeli Muhammed Yosef, iddiaya göre, yüzmek amacıyla kanala girdi. İyi yüzemediği öğrenilen çocuk, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı polisleri ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi\'nin itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Muhammed Yosef\'in cansız bedenine ulaşıldı. Suriyeli çocuğun sudan çıkarılan cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü.

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