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Sulama kanalına düşüp öldü

FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, köprüden sulama kanalına düşen 52 yaşındaki Yusuf Saçım, yaşamını yitirdi

21 Aralık 2017 00:08

FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, köprüden sulama kanalına düşen 52 yaşındaki Yusuf Saçım, yaşamını yitirdi.
Olay, dün öğlen saatlerinde Taşyaka Mahallesi Otogar mevkiinde meydana geldi. Yusuf Saçım, DSİ\'ye ait kanalın üzerindeki ahşap köprüden ayağı kayıp, suya düştü. Yaklaşık 2 kilometre sürüklenen Saçım, bir köprü mazgalına takılarak durabildi. Saçım, suya atlayan çevrede sakinleri ve bir itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Saçım\'ı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan Saçım, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Talihsiz adımın cesedi, yakınları tarafından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum\'a götürüldü.

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