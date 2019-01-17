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Sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesindeki sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı

17 Ocak 2019 17:22

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Sarayköy ilçesindeki sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Salihağa Mahallesi\'nde yaşayan Hasan Kalınbacak\'a ait inek, saat 11.00 sıralarında, sulama kanalına düştü. Mahalle sakinleri, ineği kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Hasan Kalınbacak\'ın ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 metre derinliğinde su bulunan kanaldan ineği çıkarmak için çalışma başlattı. İnek, bağlanan halat yardımıyla traktörle çekilerek kurtarıldı. Hayvanın sahibi Hasan Kalınbacak, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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