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Sulama kanalına düşen 2 yavru köpek kurtarıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, düştükleri sulama kanalından belediye ekipleri tarafından kurtarılan iki yavru köpek tedavi edildi

07 Ocak 2019 23:12

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, düştükleri sulama kanalından belediye ekipleri tarafından kurtarılan iki yavru köpek tedavi edildi.
Karaçayır Mahallesi\'nde bir sulama kanalına düşen 2 yavru köpeği gören vatandaşlar, durumu Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, sulama kanalına girerek yavru köpekleri kurtardı. Soğuk havadan etkilenen köpekler, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alındı. Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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