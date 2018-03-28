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Yaşam

Sulama kanalı kazısında heykel bulundu

Heykel Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alındı

28 Mart 2018 20:56

Aydın Çine'deki sulama kanalı çalışmaları sırasında heykel bulundu.  Heykel, Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alındı.

Çine’nin Çöğürlük Mahallesi yakınlarında Devlet Su İşleri (DSİ) 21’inci Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ve özel bir firma tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında heykele rastlandı. Koçarlı-Bağarası Ovası sulamasında kullanılacak kanalın kazı çalışmaları sırasında iş makinesi, tarihi eser değeri taşıyan heykele takıldı. 

Firma yetkilileri olayı, Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Heykel, üzerinde inceleme yapılmak üzere Aydın Arkeoloji Müze Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınırken, firma yetkilileri çalışmayı bir süre durdurdu.

Kazının, inceleme yapıldıktan sonra devam edeceği belirtildi

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