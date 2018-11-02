T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sulama havuzunda boğulan 4 yaşındaki Hüseyin toprağa verildi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da oyun oynarken dengesini kaybedip düştüğü  sulama havuzunda boğularak yaşamını yitiren Hüseyin Baysal'ın (4) cenazesi bugün defnedildi

02 Kasım 2018 18:54

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da oyun oynarken dengesini kaybedip düştüğü  sulama havuzunda boğularak yaşamını yitiren Hüseyin Baysal\'ın (4) cenazesi bugün defnedildi. 
​Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Gülkaya köyünde meydana geldi. Baki Baysal (5) ve kardeşi Hüseyin, evlerinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bahçede sulama havuzunun yanına gitti. Sulama havuzuna taş atıp oynayan iki kardeşten Hüseyin Baysal, dengesini kaybedip yaklaşık 1 metre derinliğindeki suya düştü. Kardeşinin havuza düştüğünü gören Baki Baysal, ağlayarak evlerinin önünde ekmek yapan annesi Ziynettin Baysal\'ın yanına gidip haber verdi. Anne Baysal, çığlıklar atarak havuzun yanına geldi. Hüseyin Baysal, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Baysal\'ın yaşamını yitirdiği saptandı.  Hüseyin Baysal\'ın cenazesi, bugün Gülkaya köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. 
FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerDHA KARAMANBaysalGülkayaBaki BaysalHüseyinSulamaHüseyin BaysalKardeşininZiynettin Baysal
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24