T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sulama borusu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, tarlalardan sulama borularını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı

29 Mart 2018 16:01

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN\'da, tarlalardan sulama borularını çaldığı öne sürülen 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2\'si, adli kontrolle serbest bırakılırken, tarlada branda altında saklanırken, yakalanan Muzaffer K. (48), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 27 Mart Salı günü merkeze bağlı Çiğdemli köyünde meydana geldi. Köyde yaşayanlar, çevrede 33 KOF 85 plakalı otomobille sürekli dolaşıldığını fark edip, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma timleri, 33 KOF 85 plakalı otomobili kullanan Şenol D.\'yi köy yakınlarında durdurdu. Ekipler, Şenol D.\'nin şüpheli tavırları ve aracın bagaj kısmında bulunan alüminyum sulama boruları üzerine arazide arama yaptı. Otomobilin yakınındaki tarlada, brandanın altına saklanan Muzaffer K. ve kanaletin altına saklanan Muhammed Ali E. ekipler tarafından yakalandı. Şüpheliler, il jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Jandarmadan kaçmak için arazideki brandanın altına gizlenen Muzaffer K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Muhammed Ali E. ve Şenol D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muzaffer K., Muhammed Ali E. ve Şenol D.\'nin \'hırsızlık\'tan sabıkaları olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerDHAKARAMANAdliyeyeOlayMart SalıKöydeKOFJandarmaEkiplerOtomobilinMuzafferMuhammed AliJandarmadanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24