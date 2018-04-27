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Sulama birliği genel kurulunda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, Yeşilsu Sulama Birliği Olağan Genel Kurulu'nda, 'adaletsiz su kullanımı' yüzünden tartışma çıktı

27 Nisan 2018 16:35

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN\'da, Yeşilsu Sulama Birliği Olağan Genel Kurulu\'nda, \'adaletsiz su kullanımı\' yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, belediye meclis üyesi Mustafa A., 2 çiftçiyi bıçakla yaraladı.
Yeşilsu Sulama Birliği\'nin kararlarının alınacağı Olağan Genel Kurul, saat 11.00 sıralarında, merkeze bağlı Sudurağı beldesinde, Ahmet Şahin Ceyhan başkanlığında başladı. Genel Kurul\'da, iddiaya göre, kararlar alınırken, \'adaletsiz su kullanımı\' yüzünden çiftçiler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, Sudurağı Belediyesi Meclis üyesi Mustafa A., çiftçilerden Ayhan (30) ile kuzeni Mehmet Çelikkol\'u (33) bıçakla yaraladı. Kolundan yaralanan Ayhan ile karın bölgesinden yaralanan Mehmet Çetinkol, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldi. Mustafa A. ise jandarma tarafından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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