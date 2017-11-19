Sulak alanda tablo gibi manzara

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM yakınlarında bulunan koruma altındaki Tuzla sulak alanına gelen flamingolar, seyir zevki yaratan görsellik ortaya çıkardı.

Bodrum\'a 18 kilometre uzaklıktaki Tuzla sulak alanına bu yıl gelen yaklaşık 2 bin flamingo, bölgeyi mesken tuttu. Flamingoların gün batımı sulak alanda yarattığı manzara, kartpostalları aratmadı. Kuş gözlemcileri ve çok sayıda kişi bölgeye gelerek, kuşların fotoğrafların çekti.

Flamingoların soğuk hava koşulları nedeniyle kuzeyden ve genellikle Gediz Deltası\'ndan Bodrum\'a gelerek nisan ayı ortalarına kadar konakladıklarını belirten doğa ve kuş gözlemcisi 39 yaşındaki Karya Akgün, şöyle dedi:

\"Sulak alan flamingoların yavruları ile birlikte hem beslenme hem barınma açısından Bafa Gölü\'nden sonra konakladıkları en doğal ortam. Bu nedenle güzellikleri ile hayran bırakan flamingoları görmek isteyenler, özellikle kasım ayından sonra çevre il ve ilçelerden hafta sonlarında Bodrum\'a akın edecek.\"



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