-Şükür: Yasal olarak sorun teşkil etmiyor TBMM (A.A) - 10.01.2012 - AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, bir televizyon kanalında yorumculuk yapması konusunu TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu ile görüştüğünü belirterek, ''Sorun teşkil etmediğini söyledi. Yani yasal olarak sorun teşkil etmiyor'' dedi. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Hakan Şükür, ''Benim asıl işim milletvekilliği. Genel Kurul saatlerini aksatmayacağımı düşünüyorum'' değerlendirmesinde bulundu. Yorumculuk yapması konusunda TBMM Başkanlığına başvurduğunu belirten Şükür, ''Herhangi bir sorun olmadığı söylendi. TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu ve AK Parti grubu ile konuştum, sorun teşkil etmediğini söylediler. Yani yasal olarak sorun teşkil etmiyor'' dedi. Şükür, ''Ben yaptığım en iyi işi yapıyorum. Tabi eleştirilmesi, gündeme gelmesi doğal. Bu iş, içinden geldiğim bir iş. Ben bir işadamı değilim, herhangi bir iş yapmıyorum. Sevdiğim, aynı zamanda çok büyük keyif ve zevk aldığım, hobi olarak da gördüğüm bir iş'' diye konuştu. Dünyada ve Türkiye'de futbolun çok sevildiğini vurgulayan Şükür, ''Umarım kalite getiririz'' dedi. Bugünlerde Türk sporunu, futbolunu anlatmanın zorluğuna dikkat çeken Şükür, ''Ama sahanın içinde kalarak, çok fazla polemiklere girmeyerek orada olmayı, bildiklerimi hem gelecek nesillere hem de izleyicilere aktarmak istiyorum'' sözlerini sarfetti. -''Milletvekilliğinden arta kalan zamanlarda''- Hakan Şükür, ''Hangi günler televizyonda yorum yapacaksınız?'' sorusuna, ''Hafta sonları daha çok. Gece olduğu için.... Gündüz sorumlu olduğum bölgemde... Her zaman söylüyorum: Benim asıl işim milletvekilliği, milletimiz bizi buraya seçti. Oradan arta kalan zamanlarımda da hafta sonları daha çok...'' yanıtını verdi. ''Genel Kurul çalışmalarına denk geldiği zaman izin sorununu nasıl çözeceksiniz?'' sorusunu Şükür, ''Genelde denk gelmiyor. Genel Kurul saatlerini aksatmayacağımı düşünüyorum. Devamsızlığım da yok zaten'' diye cevap verdi. AK Parti'li Şükür, ''Konu etik olarak eleştirildi. Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun da açıklamaları oldu. Ne diyecekseniz bu tartışmalara?'' sorusunu yanıtlarken, Burhan Kuzu'nun, yorumculuğunun etik olup olmadığı konusunda bir şey söylemediğini kaydetti. Burhan Kuzu'nun çok değer verdiği bir büyüğü ve partinin de ileri gelenlerinden olduğunu ifade eden Şükür, ''Söylediklerini kelime kelime okuduğumda, algılanıp haber yapıldığı gibi olmadığını gördüm. Etiklik konusuna açıklık getirmiştim. Herkese göre değişir o. İnsanlar beni tanıyor, ben yanlış bir şey yapmıyorum'' dedi. -''Vicdanım rahat''- Şükür, ''O konuda bir rahatsızlığınız yok yani'' sözlerine, ''Ben çok rahatım, vicdanım rahat. Burada 550 milletvekilinin hemen hemen 350 tanesi kendi sektörlerinde iş yapıyor. Bu da benim işim, burada büyütülecek bir şey yok'' karşılığını verdi. ''Para alıp almama konusu var'' sözlerine, ''O tabi çok farklı şey. Bu, arz talep meselesi. Böyle bir teklif geldi'' diyen Şükür, ''Bunun maddi bir karşılığı da vardır'' sözlerine ise ''Mutlaka... Onu da ileri günlerde...'' yanıtını verdi. AK Parti'li Şükür, ''Aldığınız rakamı söyleyebilir misiniz?'' sorusu üzerine de ''Rakamı söylemem doğru olmaz, yayıncı kuruluş açısından doğru olmaz. Ancak bugün yorum yapan kim varsa onlardan az alıyorum. Çünkü ben bunu keyif ve zevk alarak yapıyorum'' dedi. ''Ayda 56 bin TL rakamı telaffuz edildi'' sözlerine, ''O TRT'den aldığım paraydı. O tabi yüksek bir meblağ'' karşılığını veren Şükür, ''Bunun altında o zaman'' sözleri üzerine de ''Ben yorum yapmayayım. O çok önemli değil, benim yapacaklarım önemli'' diye konuştu.