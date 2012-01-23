Şükür şike dosyasındaki küfürden şikayetçi

T24

Eski futbolcu AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, avukatıyla beraber Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’ne geldi.Hakan Şükür, şike davasının iddianamesindeki dinleme kayıtlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.Adliyeden ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Şükür, Türk futbolunun zor günler yaşadığını belirterek, ''Bu sürece bu şekilde dahil olmak beni üzdü. Ek klasörlerde ortaya çıkan talihsiz, tatsız ve çok üzücü bir durum nedeniyle buradayım. Hukuksal haklarımı şikayet üzerine adliyeye geldim. Bahsi geçen kişileri şikayet ettim'' dedi.Bundan sonraki süreci takip edeceğini söyleyen Hakan Şükür, şöyle devam etti:''Bir televizyon programında şike davasının ek klasörlerinde hakkımda çıkan çeşitli küfürleri gördüm. Bu durum beni ve ailemi fazlasıyla huzursuz ve mutsuz etti. Milletvekilliğinden önce de spor dünyasının içerisindeydim. Tanıdığım insanlardı, hatta bir tanesini evimde ağırladım. Beraber olduğum birinden gelmesi beni çok üzdü.Hakkımda konuşulan mevzular çok basit konular değil. Kişilik haklarım her şeyin önünde gelir. Ben bugün bu düşünceyle her zaman hukukun üstünlüğüne yemin etmiş bir kişi olarak en yetkili merci adalet önüne geldim ve şikayet dilekçemi verdim. Bundan sonraki süreç ne getirir bilmiyorum.''Hakan Şükür'ün, kendisine hakaret edildiği iddiasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, TFF eski Başkanı Mahmut Özgener ve söz konusu davanın ek klasörlerinde adı geçen Alaattin Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu’na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.