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Politika

Şükür, referandumda ne oy vereceğini açıkladı

Galatasaray ve milli takımın efsane oyuncusu Hakan Şükür, 12 Eylül'de referandumda yeni Anayasa'ya "evet" diyeceğini açıkladı.

21 Ağustos 2010 03:00

T24 - Galatasaray ve milli takımın efsane oyuncusu Hakan Şükür, 12 Eylül'de referandumda yeni Anayasa'ya "evet" diyeceğini açıkladı.


İncelemeyi araştırmayı seven biri olduğunu ifade eden Şükür, "Ülkemizin geleceği için referandumda "evet" diyeceğim. Milli futbolcu Hakan Şükür, akıllı ve mantıklı bir insan olduğunu ve çok araştırdığını, referandumun da partiler üstü bir olay olduğunu belirterek, "yeni Anayasa'ya ülkesinin geleceği için 'evet' diyeceğini söyledi. Daha katılımcı ve tek düze olmayan, demokrasinin her alanında hak ve özgürlüklerin yaşanması için yeni Anayasa'ya 'evet'" diye konuştu.


DGM'yi yaşadım, Anayasa'ya "evet"

Hakan Şükür Anayasaya "evet" oyu vermesinde DGM'de sorgulanmasının ve bu deneyimi yaşamasının çok etkili olduğuna dikkat çekerek, şu açıklamalarda bulundu: "DGM'de ifade vermem ve sorgulanmam yeni Anayasa'ya "evet" dememde temel teşkil etti. Yaşadıklarım ve inancım, araştırmalarım, mantığım, benim referandumda "evet" oyunu alma kararımda etkili oldu. Ayrıca Anayasa oylamasının partiler üstü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Anayasa'yla ilgili karar verirken herhangi bir yere mensup olmaya gerek yok. Türkiye'ye uzun zaman hizmet etmiş biriyim. Düşünüp taşınıp partiler üstü bir düşünce ile "evet" oyunu kullanacağım."

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