Şükür: G.Saray’la ilgili çok farklı şeyler olabilir

T24 - AKP Milletvekili Hakan Şükür, Galatasaray’ın şike soruşturması sürecinin içinde olmadığını ancak, mahkemenin başlayacağı süreçte çok farklı şeylerin de ortaya çıkabileceğini dile getirdi.



AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür, şike soruşturması kapsamında Türk futbolunun düştüğü durum ve kaosun kendisini de çok üzdüğünü söyledi.



Hakan Şükür şunları söyledi:



''Yani şahıslar üzerinden giden bir süreç oldu. Hukuki süreci beklemek zorundayız. Yargının ve federasyon etik kurulunun, federasyon temsilcilerimiz, başta başkanımız olmak üzere yargı bir iddianame hazırladı. Bu süreçle ilgili mahkeme 14 Şubat'ta başlayacak. Şahısların ifadeleri alınacak. İçeride benim de çok değer verdiğim arkadaşlarım var. Ülke futboluna çok önemli hizmetler etmiş bir kulüp başkanı var. Netice itibariyle ne var, ne yok bilmiyoruz. Bir hukukçu olsam çok farklı bir değerlendirme yapabilirim. Sporcuyum ben ve şu anda da yorum yapıyorum. Sonucu çok sakin bir şekilde bekliyorum.”





'Yargı kararına katlanmalıyız'



Yapılan yorumlar ve konu hakkındaki açıklamaların herkesin tuttuğu takıma göre değiştiğini, aslında bunun tuttukları takıma göre iyi niyet temennisi olduğunu da vurgulayarak, ''Herkes kendi tuttuğu takıma göre mutlaka ki bazı şeyler düşünüyor. O yönde de bir karar çıkmasını bekliyor. Bizler hukukun üstünlüğüne yemin etmiş insanlar olarak, yani milletvekili olarak her takıma eşit mesafede durarak, bu milletin bir temsilcisiyiz. Onlar bize oy verdiler takım mefhumu gözetmeden. Yargıya olan saygımızı ve ondan gelecek sonuca da katlanacağımızı söylemek zorundayız'' diye konuştu





'Galatasaray'la ilgili çok farklı şeyler duyabiliriz'



Devam eden soruşturma kapsamında Galatasaray'ın soruşturmaya dahil edilmemesinin diğer takımları suçlu duruma düşürmeyeceğini de ifade eden Hakan Şükür, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Aksi ispat edilene kadar herkes suçsuzdur. Şu anda bu süreç yaşanıyor. Galatasaray'la da ilgili farklı şeyler söylendi, dedikodu babında. Fakat hukukta evrak konuşur. Bu durum bu tip teknik takip sonucunda ortaya çıkan bir şeydi. Galatasaray bunun içinde değildi.



Futbolda bu soruşturma sürecinde, mahkemenin başlayacağı süreçte çok farklı şeyler duyabiliriz. Ben inanıyorum ki takım sevdalıları, yani kendi takımlarını sevenler bu sevdalarının karşılığını inşallah alırlar.''





‘30 sene olsa...’



Hakan Şükür, umudunun davanın sonucunda herkesin aklanması olduğunu bildirerek, sözlerini şöyle tamamladı:



''İnşallah umuyorum, öyle de umut ediyorum ki bunun sonucunda aklanarak çıkarlar. Benim için burada verilecek cezanın hiç bir anlamı yok. Yani bu 30 sene de olsa. Ancak bu kadar şeyden sonra çok zor ama ben öyle düşünmeye kendimi zorluyorum. Umuyorum öyle olur.''





