Şükrü Saracoğlu'nun ismi değişti

Fenerbahçe'nin Ülker ile anlaşmaya vardığı ve stadın isim hakkını 10 yıllığına aldığı öğrenildi.

Şükrü Saracoğu Stadı'nın ismi kulüp ve Ülker arasında yapılan anlaşma gereği 10 yıl boyunca Fenerbahçe Ülker Arena olarak değiştirildi.

Anlaşmaya göre 10 yıllık isim hakkıyla sarı lacivertli kulübün kasasına 100 milyon dolar civarında para girecek.

Uzun yıllardır üstlendiği Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın isim sponsorluğundan geçtiğimiz günlerde ayrılan Ülker böylece kulüpteki katkısını futbol branşına kaydırmış oldu.