Şükrü Saraçoğlu'nda Bihter ölmedi anonsu yapılmış!

T24 - Aşk-ı Memnu'nun "dillere destan" sonu hakkında internette yazılanlar: "Bihter öldü, Nihal saksı oldu, günde 2 suyu var, Matmazel piyanoyu sattı, elektro bağlama bakıyor..." "Aşk-ı Memnu bitti mi? Nihal evde kaldı mı? Bihter öcün aldı mı? İmdi yürek yırtılır."



Sezonun en çok konuşulan dizisi Aşk-ı Memnu'nun finali dün gece yayınlandı. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin son dakikaları an itibariyle internete düştü. İşte Ekşi Sözlük'ten Twitter'a "dillere destan" son hakkında yazılanlar:



guzel bir mercedes glk reklami olarak nihayet bulmus dizidir.



monoblok sakal ve en guzel asimetrik felc surati dallarinda odulleri garantidir.



gerçek kesit'ten araklama alternatif son çekmişler buna. sızdırıyorum; bihter; öldü.



adnan; iki çocuk babası.



firdevs; bankta yaşıyor.



behlül; münzevi.



nihal; saksı oldu. günde 2 suyu var.



bülent; tokio hotel dinliyor.



matmazel; piyanoyu sattı, elektro bağlama bakıyor.



behlül kaçar, nihal bakar, bihter kaşar, ednan şaşar, matmazel kapar...



finaliyle sözlükte vuvuzela etkisi yaratan dizi.



"intihar-i teşşebbüs, yenge-i mefta, behlül-ü arazi, adnan-ı boynuz, firdevs-i felç, cemaat-i el fatiha"



aşk-ı memnuniyetsiz diye bir rumuz bulup yaptığım üstün kinayeyle posta gazetesine şiir yollayasımı getirdi gece gece ula.



nihal'in kına gecesi sahnesinden sonra türk dizilerinin neden arap ülkelerinde çok beğenildiğini anlamak çok zor değil artık..



Aşk-ı Memnu bitti mi? Nihal evde kaldı mı? Bihter öcün aldı mı? İmdi yürek yırtılır..



Abdullah Gül, Aşk-ı Memnu ile ilgili hiçbir tivit yazmadı, hesabı fake olabilir.



final bölümünde nihal'in kına gecesini izleyenlerin (en az) yüzde doksanı kına gecesi yapma hayalinden vazgeçmiştir. kınadaki kızların taktıkları behlül maskesi ise izleyicilere korku dolu anlar yaşatmayı başardı.



son 5 dakikadaki feci absurd ve komik sahneleriyle "cenaze evinde gulesi gelen insan" tribine sokmustur.



bihterin ölümü behlülde hormon bozukluğu yaptı sanırım, hiç çıkmayacak kadar çok kılı çıktı çocuğun kara kara hem de



"türk dizisi felaketle sonuçlandı. 2 ölü, 4 yaralı, 1 felç, 1 k..ç sakallı."



behlül mezar başında bihterin mezarındaki toprağı avuçlarken annem ''ayy ne güzel toprak o tam saksılık. ne menekşe olur ondan '' diyerek tüm evi yardırmıştır.



yarım yamalak izlememe ragmen behlülün aglayarak behlül kaçar deyişi ile beni ve sanırım benim gibi birçok kişiyi daha koparmıştır.



Şükrü Saraçoğlu'nda Bihter ölmedi anonsu yapılmış



behlül bildiğin recep ivedik olmuş.



eve nasıl alışmışsak, kendim taşınıyorum sandım bir an...



bi sonraki çekiminde adnan'ın eşini bülent'in götüreceği dizidir.



kına gecesi sahnesinde türk kızlarımıza açık bir mesaj vardır: "eğer uslu bir kız olursan bir gün sen de behlülleri görebilirsin."



mezarlıkta şarapçı behlül' ün zoraki "behlül kaçar" esprisiyle ve ailenin arabaya doluşarak evi terkederken, arabanın geri vitese takmasıyla* bizleri güldürmüş dizidir. dillere destan bir son dedikleri bu olsa gerek





