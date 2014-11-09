T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şükrü Kızılot yoğun bakımdan çıkarıldı

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Şükrü Kızılot’un doktorları hayati tehlikeyi büyük oranda atlattığını söyledi

09 Kasım 2014 12:24

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 28 gün yoğun bakımda kalan Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Prof. Dr. Şükrü Kızılot , dün (8 Kasım) akşam saatlerinde yoğun bakımdan çıkarıldı.

Ankara’da Özel Güven Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Prof. Dr. Kızılot’un yaşamsal bulgularının büyük oranda normale döndüğünü belirten doktorları, “Hocamızın sağlık durumunda gözle görülür bir iyileşme var. Hayati tehlikeyi büyük oranda atlattı” dedi.

Prof. Dr. Kızılot’un tedavisine yarı-yoğun bakım diye adlandırılan ünitede devam edileceğine dikkat çeken doktorlar, “Enfeksiyon riski edeniyle bir süre daha ziyaret yasağının devam edeceğini” söylediler.

Türkiye’nin önde gelen vergi uzmanlarından Prof. Dr. Şükrü Kızılot, 13 Ekim tarihinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınmış ve o tarihten bu yana tedavisine bu ünitede devam edilmişti. Aralarında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da olduğu bine yakın kişinin hastaneye akın etmesi nedeniyle, Özel Güven Hastanesi’nin VIP salonu Prof. Dr. Şükrü Kızılot’un ziyaretçileri için açılmıştı.

 

ETİKETLER

şükrü kızılothürriyetgazeteciyazarekonomi yazarıvergi uzmanıyoğun bakımkemal kılıçdaroğluziyaretankarayarı yoğunhayati tehlikeözel güven hastanesi

İlgili Haberler

Hürriyet yazarı Prof. Şükrü Kızılot beyin kanaması geçirdi

Prof. Şükrü Kızılot, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Ankara'da yoğun bakıma alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24