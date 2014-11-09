Şükrü Kızılot yoğun bakımdan çıkarıldı

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 28 gün yoğun bakımda kalan Hürriyet gazetesi ekonomi yazarı Prof. Dr. Şükrü Kızılot , dün (8 Kasım) akşam saatlerinde yoğun bakımdan çıkarıldı.

Ankara’da Özel Güven Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Prof. Dr. Kızılot’un yaşamsal bulgularının büyük oranda normale döndüğünü belirten doktorları, “Hocamızın sağlık durumunda gözle görülür bir iyileşme var. Hayati tehlikeyi büyük oranda atlattı” dedi.

Prof. Dr. Kızılot’un tedavisine yarı-yoğun bakım diye adlandırılan ünitede devam edileceğine dikkat çeken doktorlar, “Enfeksiyon riski edeniyle bir süre daha ziyaret yasağının devam edeceğini” söylediler.

Türkiye’nin önde gelen vergi uzmanlarından Prof. Dr. Şükrü Kızılot, 13 Ekim tarihinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınmış ve o tarihten bu yana tedavisine bu ünitede devam edilmişti. Aralarında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da olduğu bine yakın kişinin hastaneye akın etmesi nedeniyle, Özel Güven Hastanesi’nin VIP salonu Prof. Dr. Şükrü Kızılot’un ziyaretçileri için açılmıştı.